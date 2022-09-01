Украина до конца года сможет отбросить оккупантов за пределы границы

Украина к концу года сможет отбросить оккупантов на пределы границы 23 февраля.
Об этом рассказал бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес во время информационного телемарафона.
В частности, он отметил, что российская логистическая система истощена и до конца этого лета захватчики не смогут удосужиться на какие-либо наступательные действия.
В частности, он отметил, что российская логистическая система истощена и до конца этого лета захватчики не смогут удосужиться на какие-либо наступательные действия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии