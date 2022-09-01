Украина до конца года сможет отбросить оккупантов за пределы границы

"Зато Украина будет иметь возможность до конца этого года вытолкать российские силы за пределы границы по состоянию на 23 февраля, но это при условии, что будет точное оружие с большим радиусом действия, и противовоздушная оборона. Все это должно предоставить США", - рассказал он.