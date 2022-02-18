Украина будет сотрудничать с США на море

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило о желании страны сотрудничать с Украиной на море. Заявление было сделано в Национальный день мореплавания (22 мая). В посольстве рассказали, что это желание озвучили в Вашингтоне.
Катер Береговой охраны США "Гамильтон" 10 мая заходил в порт Одессы после совместных с украинской стороной учений в Черном море. Тогда корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.
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