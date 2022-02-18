Украина будет сотрудничать с США на море

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило о желании страны сотрудничать с Украиной на море. Заявление было сделано в Национальный день мореплавания (22 мая). В посольстве рассказали, что это желание озвучили в Вашингтоне.

"Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США "Гамильтон" в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины".

Катер Береговой охраны США "Гамильтон" 10 мая заходил в порт Одессы после совместных с украинской стороной учений в Черном море. Тогда корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.