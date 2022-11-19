Украина будет производить военную технику минимум с 6 странами-членами НАТО

Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО и будет производить совместно с 6 странами-членами Альянса вооружение и военную технику.
Об этом сообщает Укроборонпром.
Об этом сообщает Укроборонпром.
Отмечается, что одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Договорились о создании совместного оборонного кластера. Это соглашение предусматривает:
производство военной техники;
увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров;
развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;
сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров. Для реализации этих планов мы будем привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, так и международных финансовых доноров.
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