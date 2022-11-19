Украина будет производить военную технику минимум с 6 странами-членами НАТО

19:29 18 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО и будет производить совместно с 6 странами-членами Альянса вооружение и военную технику.Об этом сообщает Укроборонпром

"Укроборонпром будет совместно производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6 странами-членами Альянса. Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколькими, заключенные соглашения с которыми не предусматривают разглашение каких-либо данных", — говорится в сообщении.



Отмечается, что одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Договорились о создании совместного оборонного кластера. Это соглашение предусматривает:



производство военной техники;

увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров;

развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники;

сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров. Для реализации этих планов мы будем привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, так и международных финансовых доноров.