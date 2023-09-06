Украина будет освобождать Крым военным путем - Данилов

17:38 22 августа Киев, Украина





Данилов отметил, что без деоккупации Крыма война не закончится, а значит, следующие поколения украинцев не смогут жить спокойно. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет освобождать Крым от российских оккупантов военным путем. Он подчеркнул, что это будет непросто, но другого варианта у Украины нет.Данилов отметил, что без деоккупации Крыма война не закончится, а значит, следующие поколения украинцев не смогут жить спокойно.

Он также заявил, что Украина уже получает большое количество сообщений по поводу того, что ей якобы не следует освобождать Крым. Однако он подчеркнул, что эти сообщения являются анонимными и за ними стоит работа российского агентурного лобби.



Данилов резюмировал, что Украина будет продолжать освобождать территории, возвращаться к Черному и Азовскому морям и создавать свой военный флот в Крыму. Он подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности Украины и ее граждан.