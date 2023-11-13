Украина борется с "черным" зерном: положительные результаты в противодействии нелегальной торговле

18:11 13 ноября Киев, Украина

Украинское правительство активно реагирует на проблему "черного" зерна и уже достигает положительных результатов.



Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в рамках фермерского слета Кооперация 360.

"Мы получаем много обращений от аграриев относительно "черного" зерна и мотивирования продажи. Думаю, уже все почувствовали, что очень много делается, чтобы этого не было. Много уже ушло, к счастью, таких продавцов с рынка", - отметил Высоцкий.

Заместитель министра отказался раскрывать имена компаний, занимающихся наличным скупом зерновых и масличных культур. Однако он подчеркнул, что введение списка верифицированных агроэкспортеров должно уменьшить количество обращений от фермеров, желающих законно продавать свой урожай.



Борьба с "черным" зерном рассматривается как часть стратегии возвращения рынка в законную сферу.

"Это также означает, что у аграриев есть больше возможностей продавать официально и за лучшую цену", - подчеркнул Высоцкий.

Он также отметил, что в контексте участия в государственной программе кредитования "5-7-9", доступной только легальным аграриям, борьба с теневым оборотом зерна будет способствовать тому, чтобы больше предприятий получили льготные кредиты.