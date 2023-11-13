Украина борется с "черным" зерном: положительные результаты в противодействии нелегальной торговле

Украинское правительство активно реагирует на проблему "черного" зерна и уже достигает положительных результатов.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в рамках фермерского слета Кооперация 360.
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в рамках фермерского слета Кооперация 360.
Заместитель министра отказался раскрывать имена компаний, занимающихся наличным скупом зерновых и масличных культур. Однако он подчеркнул, что введение списка верифицированных агроэкспортеров должно уменьшить количество обращений от фермеров, желающих законно продавать свой урожай.
Борьба с "черным" зерном рассматривается как часть стратегии возвращения рынка в законную сферу.
Борьба с "черным" зерном рассматривается как часть стратегии возвращения рынка в законную сферу.
Он также отметил, что в контексте участия в государственной программе кредитования "5-7-9", доступной только легальным аграриям, борьба с теневым оборотом зерна будет способствовать тому, чтобы больше предприятий получили льготные кредиты.
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