Украина арестовала имущество подсанкционного российского олигарха

19:00 30 января Киев, Украина

В Украине арестовали имущество российского олигарха Олега Дерипаски, находящегося под санкциями, сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 30 января.

"Арестовано 32 млн гривен крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы", – говорится в сообщении ведомства.

В сообщении Офиса генпрокурора не указывается имя российского олигарха, но, как отмечает Интерфакс-Украина, речь идет об Олеге Дерипаске.



По данным следствия, в 2000 году упомянутое украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху.

"В настоящее время это лицо находится под санкциями США и ЕС. Основанием для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Указывается также, что российский холдинг (очевидно, речь идет о компании РУСАЛ. – Ред. ) является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, а группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса рф, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия



Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.