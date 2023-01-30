Украина арестовала имущество подсанкционного российского олигарха

В Украине арестовали имущество российского олигарха Олега Дерипаски, находящегося под санкциями, сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 30 января.
В сообщении Офиса генпрокурора не указывается имя российского олигарха, но, как отмечает Интерфакс-Украина, речь идет об Олеге Дерипаске.
По данным следствия, в 2000 году упомянутое украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху.
Указывается также, что российский холдинг (очевидно, речь идет о компании РУСАЛ. – Ред. ) является одним из крупнейших в мире производителей алюминия, а группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса рф, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия
Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.
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