Украина арестовала активы Горбатова, возглавлявшего ранее Совет Министров АР Крым

Арестованы активы бывшего народного депутата Валерия Горбатова, возглавлявшего ранее Совет Министров АР Крым.
Об этом сообщает ГБР в понедельник, 12 сентября.
Указано, что Горбатов продолжал осуществлять бизнес деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям.
Также арестованы активы приближенного к экс-нардепу лица, на которое он переоформил свои предприятия. Горбатов пытался скрыть свою незаконную деятельность от украинских государственных органов и продолжить хозяйственную деятельность на территории оккупированной АР Крым, уплачивая налоги и сборы в бюджет государства-агрессора.
В целом арестованы три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (восемь легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы).
Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тысяч квадратных метров.
Продолжается досудебное следствие по:
Указано, что Горбатов продолжал осуществлять бизнес деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям.
Также арестованы активы приближенного к экс-нардепу лица, на которое он переоформил свои предприятия. Горбатов пытался скрыть свою незаконную деятельность от украинских государственных органов и продолжить хозяйственную деятельность на территории оккупированной АР Крым, уплачивая налоги и сборы в бюджет государства-агрессора.
В целом арестованы три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (восемь легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы).
Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тысяч квадратных метров.
Продолжается досудебное следствие по:
- ч.4 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
- ч.3 ст.436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).
Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в июне 2022 года ГБР разоблачило Горбатова на финансировании террористической организации "ДНР".
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