Украина арестовала активы Горбатова, возглавлявшего ранее Совет Министров АР Крым

16:21 12 сентября Киев, Украина

Арестованы активы бывшего народного депутата Валерия Горбатова, возглавлявшего ранее Совет Министров АР Крым.

Об этом сообщает ГБР в понедельник, 12 сентября.



Указано, что Горбатов продолжал осуществлять бизнес деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам и террористическим организациям.



Также арестованы активы приближенного к экс-нардепу лица, на которое он переоформил свои предприятия. Горбатов пытался скрыть свою незаконную деятельность от украинских государственных органов и продолжить хозяйственную деятельность на территории оккупированной АР Крым, уплачивая налоги и сборы в бюджет государства-агрессора.



В целом арестованы три квартиры, восемь административных зданий, два жилых дома, 15 объектов нежилого фонда и 42 транспортных средства (восемь легковых автомобилей, 34 транспортных средства сельскохозяйственного назначения, прицепы).



Общая площадь арестованных объектов недвижимого имущества составляет более 5 тысяч квадратных метров.



Продолжается досудебное следствие по:

ч.4 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч.3 ст.436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).



Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.



Напомним, в июне 2022 года ГБР разоблачило Горбатова на финансировании террористической организации "ДНР".