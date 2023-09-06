Уклонение от призыва: Украина обнародует имена врачей и уклоняющихся
17:26 01 сентября Киев, Украина
В Украине будут публично обнародованы имена уклоняющихся и врачей военно-врачебных комиссий (ВВК), которые им помогали.
Об этом сказал секретарь СНБО
Алексей Данилов в эфире телемарафона в пятницу, 1 сентября.
"Дело в том, что они не волновались. Почти в 90% случаев был один и тот же диагноз. Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден – незачем пугаться. Спокойно будет проведена документация, что вы находились в стационаре. , до этого болели", – заявил он.
По словам Данилова, факты подделки документов выявляются ежедневно. После доказательства вины – имена причастных будут обнародованы.
"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все имена и фамилии всех этих врачей будут обязательно известно. С фамилиями тех, кто получил от них такую помощь", - пояснил Данилов.
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