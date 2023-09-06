Уклонение от призыва: Украина обнародует имена врачей и уклоняющихся

17:26 01 сентября Киев, Украина

В Украине будут публично обнародованы имена уклоняющихся и врачей военно-врачебных комиссий (ВВК), которые им помогали.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона в пятницу, 1 сентября.

"Дело в том, что они не волновались. Почти в 90% случаев был один и тот же диагноз. Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден – незачем пугаться. Спокойно будет проведена документация, что вы находились в стационаре. , до этого болели", – заявил он.

По словам Данилова, факты подделки документов выявляются ежедневно. После доказательства вины – имена причастных будут обнародованы.