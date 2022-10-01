Указом президента отменен осенний призыв

09:31 01 октября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу. Соответствующее решение отсрочивает осеннюю демобилизацию. Об этом говорится в указе главы государства.

Пункты о демобилизации, запланированной в октябре-декабре, дополнили изменениями.

В частности, она будет проводится, но "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Напомним, по словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, вопрос дополнительной мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте и от эффекта мобилизации в россии.

Отметим, что согласно информации ГПСУ, студенты-мужчины больше не смогут уехать за границу во время войны.

Кроме того, ранее сообщалось, что Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда мужчин из Украины. По его словам, согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной целостности государства - это дело всего украинского народа.