Указ Путина противоречит Минским соглашениям - ЕС

07:26 20 ноября Киев, Украина

Россия сделала очередной шаг против суверенитета Украины, так в Евросоюзе назвали действия Путина указом которого были легализированы документы, выданные в ОРДЛО.

Об этом сказано в заявлении спикера Европейской службы внешних связей, обнародованном в четверг, 19 ноября.

"4 ноября президент Путин подписал указ, который упрощает признание Российской Федерацией документов и регистрации автомобилей, которые выданы жителям и постоянным резидентам Донецкой и Луганской областей Украины. Это является еще одной попыткой России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в Украину неподконтрольных правительству территорий, и вместо того, будет в полной мере выполнять собственные обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", - заявили в Европе.

При этом в ЕС напомнили, что еще в 2019 году Европейская служба внешних действий издала инструкцию относительно обработки представлений на визу от жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которая "соответствует принципам уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".