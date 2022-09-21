Указ путина о «частичной мобилизации» размыт настолько, что ловить и отправлять на фронт будут всех

15:29 21 сентября Киев, Украина

В опубликованном указе президента рф мобилизация названа "частичной", но никакие её параметры не обозначены. По такому тексту призвать можно кого угодно.

Так считает ряд экспертов.

"В опубликованном указе президента мобилизация названа частичной, но никакие параметры этой частичности — ни территориальные, ни категориальные — не обозначены. По такому тексту призвать можно кого угодно, кроме работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть отсрочка на период работы. О том, что мобилизация касается только находящихся в запасе и имеющих какие-то особо нужные специальности, сказано в выступлении, но не в указе. И да, в обращении операция теперь "упреждающая", а не "специальная". Специально не вышло, приходится действовать тотально", - заявила политолог Екатерина Шульман

Ее поддержал и другой эксперт, отметив, что указ никаких деталей мобилизации не дает и сформулирован максимально широко.

"Президент оставляет свободу усмотрения министру обороны. Фактически Минобороны рф будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну. Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона россии. Губернаторы будут отвечать за их исполнение. Рамзан Кадыров что-то явно знал, когда заявил о самомобилизации регионов. В первую очередь мобилизационные предписания получат резервисты — это отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Во вторую очередь — мужчины, пребывающие в запасе по разрядам, о которых вчера выше писал. Шойгу заявил планку в 300 тысяч человек. Если понадобится еще, указ позволяет мобилизовать неограниченное число военнообязанных", - заявил юрист Павел Чиков.

Правозащитник Александр Передрук отметил, что по этому указу невозможно сказать, кого коснется эта мобилизация, а кого нет.

"Указ ограничений не содержит, закон тоже. Есть определенный порядок и процедура проведения мобилизации: в первую очередь должны быть призваны лица в резерве, то есть те, кто заключил специальный контракт. Вторая категория — это люди, которые находятся в первом разряде запаса. Порядок запаса утвержден федеральным законом и делится на три разряда. Первый — мужчины в возрасте до 35 лет, который проходили военную службу, но ограничений нет, в запас могут быть призваны абсолютно все. Нет никакого нормативно-правового регулирования. Что касается невозможности покидать место жительства, то в законе указано: в случае объявления мобилизации лица, которые стоят на воинском учете, не могут покидать место жительства. Как это будет работать на практике — никто не знает, потому что практики такой до этого в рф не было. В законе написано общими словами, что граждане, стоящие на воинском учете, с момента объявления мобилизации не могут выехать с места жительства без специального разрешения. Состоят у нас на воинском учете не только лица в запасе, и это важный момент. Как это будет работать — никто не понимает", - сказал правозащитник.

Объявив частичную мобилизацию путин этим просто легализировал скрытую, которая была ранее.

Мобилизация в рф не будет иметь никаких последствий, кроме ускорения обвала и революции в путинской рф



Причины:



1. Разрушение неописанного общественного договора, на котором до сих пор держался путинский режим — «война только по телевизору».



2. Отсутствие инфраструктуры для мобилизации — в первую очередь, необходимого количества младших командиров, чтобы превратить мобилизованных в подобие армии.



3. Крайне низкая боеспособность мобилизованных, в силу отсутствия мотивации.



4. Наличие среди мобилизованных большого количества скрытых противников войны.



5. Теперь это будут не просто люди, которые ненавидят путина, а вооружённые люди, которые ненавидят путина.