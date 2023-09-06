На оккупированных территориях Донбасса российские власти предъявили требование сотрудникам бюджетных организаций получить российский паспорт до 1 октября. Эту информацию распространил Центр национального сопротивления.
Согласно сообщению, тем, кто не выполнит это условие, угрожают увольнением и заменой на сотрудников из россии. Эта спешка объясняется, как утверждают в Центре, планами врага начать новую волну массовой мобилизации.
При этом Центр национального сопротивления подчеркивает, что международное право запрещает мобилизацию жителей захваченных территорий на войну против их собственной страны. Однако, несмотря на это, российские власти не только вербуют украинцев на своей стороне, но и используют их в первых рядах в конфликте.
Сопротивление подчеркивает, что для кремля выгодна смерть украинцев, независимо от того, на чьей стороне они воюют.
Согласно сообщению, тем, кто не выполнит это условие, угрожают увольнением и заменой на сотрудников из россии. Эта спешка объясняется, как утверждают в Центре, планами врага начать новую волну массовой мобилизации.
При этом Центр национального сопротивления подчеркивает, что международное право запрещает мобилизацию жителей захваченных территорий на войну против их собственной страны. Однако, несмотря на это, российские власти не только вербуют украинцев на своей стороне, но и используют их в первых рядах в конфликте.
Сопротивление подчеркивает, что для кремля выгодна смерть украинцев, независимо от того, на чьей стороне они воюют.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии