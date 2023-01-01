Угрозы со стороны рф не прекратятся даже после после победы - Буданов

Победа Украины в войне, а это выход Вооруженных сил Украины на границы по состоянию на 1991 год, не может обезопасить Украину от дальнейших обстрелов со стороны россии. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона.
Буданов отметил, что это все же не является окончанием всех процессов войны. По его мнению, уже после победы Украины рф может запускать несколько ракет в месяц.
Он же отметил, что после победы появятся и другие вопросы, с которыми необходимо будет разобраться.
Ранее Буданов сообщил, как Украина вернет Крым.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что весной 2023 года украинские военные освободят Луганск, Донецк и Севастополь.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии