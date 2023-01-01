Угрозы со стороны рф не прекратятся даже после после победы - Буданов

09:42 01 января Киев, Украина

Победа Украины в войне, а это выход Вооруженных сил Украины на границы по состоянию на 1991 год, не может обезопасить Украину от дальнейших обстрелов со стороны россии. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного телемарафона.

"Практическая плоскость - в начале выход на админграницы 91-го года, дальше уже все остальное. Когда мы выйдем на границы 91-го года, можно как после окончания Второй мировой войны 9 мая отмечать, ну, у нас будет какая-то другая дата", - сказал он.

Буданов отметил, что это все же не является окончанием всех процессов войны. По его мнению, уже после победы Украины рф может запускать несколько ракет в месяц.

"Остановит ли россия свой террор? Они же могут дальше делать пограничные обстрелы и запускать 2-3 ракеты в месяц ...достаточно много есть вопросов", - сказал глава ГУР.

Он же отметил, что после победы появятся и другие вопросы, с которыми необходимо будет разобраться.

"Далее же надо восстанавливать страну, дать ответ, что делать с людьми, которые восемь лет жили в оккупации, что делать с теми, кто воевал против", - добавил он.

Ранее Буданов сообщил, как Украина вернет Крым.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что весной 2023 года украинские военные освободят Луганск, Донецк и Севастополь.