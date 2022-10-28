Угрозы путина запустили процесс обновления американской ядерной триады

10:08 28 октября Киев, Украина





Об этом



Россия «пренебрегает независимостью» стран-соседей, а ее правительство стремится использовать силу, чтобы добиться изменения границ и заново установить «имперскую сферу влияния», говорится в документе. Россия представляет «острую угрозу» для США , которая включает в том числе «ядерные угрозы» для американской территории и территории союзников.Об этом говорится в обновленной стратегии национальной безопасности, которую в четверг опубликовал Пентагон.Россия «пренебрегает независимостью» стран-соседей, а ее правительство стремится использовать силу, чтобы добиться изменения границ и заново установить «имперскую сферу влияния», говорится в документе.

«Обширный перечень примеров территориальной агрессии (россии) включает развязывание жестокой и ничем не спровоцированной войны против Украины. И хотя политические военные действия (российского) руководства, направленные на раскол НАТО, привели к тяжелым последствиям, цель сохраняется», — пишет Пентагон.

россия, согласно стратегии, «представляет серьезные и непрекращающиеся риски в ключевых сферах». Среди них — «ядерные угрозы» в отношении США, а также их союзников и партнеров; кибер- и информационные операции, угрозы в космосе, а также угрозы в части химического и биологического оружия, перечисляет Пентагон. Также в списке — подводные боевые действия и обширные «теневые кампании», направленные, в частности, против демократических государств.

«В отличие от Китая, россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам на долгом временном отрезке. Однако российская агрессия представляет непосредственную и острую угрозу», — пояснил на брифинге, представляя стратегию, министр обороны США Ллойд Остин.

Пентагон, продолжил он, будет «мощно сдержать» российские агрессивные устремления, направленные против интересов США и союзников.



Ответом на ядерные угрозы, которые озвучивает российское руководство вплоть до президента владимира путина, будет обновление американской ядерной триады, следует из приложения к стратегии по позиционированию стратегических сил США.



В ближайшее десятилетие, говорится в документе, Пентагон намерен провести «полномасштабную модернизацию» всех компонентовсил ядерного сдерживания. На смену баллистическим межконтинентальным ракетам Minuteman III, стоящим на вооружении с начала 1970х, придут новые ракеты Sentinel, которые разрабатывает корпорация Northrop Grunman.



Атомные подлодки класса Ohio, вооруженные 14 баллистическими ракетами каждая, которые строились с конца 1970х до середины 1990х, будут заменены на корабли класса Columbia, первый из которых был заложен в октябре 2020 года и, как ожидается, войдет в состав флота в начале 2030х.



На смену стратегическим бомбардировщикам B-2A Spirit придет B-21 Raider, который будет построен по технологии Stealth и, как ожидается, встанет на вооружение в 2026-27 гг.