Угроза массированной атаки рф: по всей Украине воздушная тревога

Утром 26 января на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, глава ОП сообщил о сбитии российских ракет.
Исходя из данных карты тревог, также, об этом сообщают пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, во время воздушной тревоги возможна очередная массовая ракетная атака россиян.
Исходя из данных карты тревог, также, об этом сообщают пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, во время воздушной тревоги возможна очередная массовая ракетная атака россиян.
По словам Гуменюк, в Черном море находятся ракетоносители, которые готовы в любой момент запустить "Калибры".
Она сообщила, что сейчас известно о трех таких ракетоносителях, на бортах которых находится 20 ракет.
В 8:27 глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что есть "первые сбития ракет россиян".
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