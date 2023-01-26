Угроза массированной атаки рф: по всей Украине воздушная тревога

09:05 26 января Киев, Украина

Утром 26 января на территории всей Украины объявили воздушную тревогу, глава ОП сообщил о сбитии российских ракет.



Исходя из данных карты тревог, также, об этом сообщают пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона и глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.



По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, во время воздушной тревоги возможна очередная массовая ракетная атака россиян.

"Новый массированный ракетный удар может быть применен прямо сейчас. Сейчас мы наблюдаем активность вражеской стратегической авиации с направления Каспийского моря",- сообщает Гуменюк.



По словам Гуменюк, в Черном море находятся ракетоносители, которые готовы в любой момент запустить "Калибры".



Она сообщила, что сейчас известно о трех таких ракетоносителях, на бортах которых находится 20 ракет.



В 8:27 глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что есть "первые сбития ракет россиян".