Угроза катастрофы на Запорожской АЭС снижается - Буданов

По словам Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки, угроза катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС) сейчас спадает.
В интервью газете The Times он отметил, что определенные меры, как публичные, так и непубличные, принимаемые в данной сфере, привели к такому выводу, хотя причины этих изменений он не стал раскрывать.
В интервью газете The Times он отметил, что определенные меры, как публичные, так и непубличные, принимаемые в данной сфере, привели к такому выводу, хотя причины этих изменений он не стал раскрывать.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии