Угроза катастрофы на Запорожской АЭС снижается - Буданов

09:04 06 июля Киев, Украина

По словам Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки, угроза катастрофы на Запорожской атомной электростанции (АЭС) сейчас спадает.

В интервью газете The Times он отметил, что определенные меры, как публичные, так и непубличные, принимаемые в данной сфере, привели к такому выводу, хотя причины этих изменений он не стал раскрывать.
 
"Сейчас можно сказать, что опасность техногенной катастрофы на Запорожской АЭС уменьшается", - подчеркнул глава Главного управления разведки.