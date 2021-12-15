Уголовная ответственность за подделку документов

19:07 03 Август Киев, Украина

Правительственный законопроект №3946 предлагает, ужесточить штрафы и ввести уголовную ответственность за подделку документов, которые удостоверяют личность и гражданство.



Так, законопроектом предполагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и/или использование заведомо поддельных таких документов.



"Важные личные документы" отнесли в тот список, похищение которых влечет за собой штраф до 50 необлагаемых минимумов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет. Ранее наказание не предусматривало ограничения свободы граждан.



Похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния будет караться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.



Использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, или же свидетельство о браке будет караться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы от 3 до 5 лет.



Вышеупомянутые действия, совершенные сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения наказываться лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.