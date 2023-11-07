Удары Украины по Крыму могут задержать поставки рф новых кораблей - британская разведка

15:53 07 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки. Способность Украины наносить удары по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше линии фронта, которая задержит поставки новых кораблей.Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Как сообщают украинские и российские источники, 4 ноября 2023 года новый российский военно-морской корвет был почти наверняка поврежден после удара, нанесенного во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму", - отметили в британской разведке.

Отмечается, что корабль "Аскольд" класса "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, не был введен в эксплуатацию в составе ВМС россии.