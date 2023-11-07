Удары Украины по Крыму могут задержать поставки рф новых кораблей - британская разведка

Способность Украины наносить удары по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше линии фронта, которая задержит поставки новых кораблей.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Отмечается, что корабль "Аскольд" класса "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, не был введен в эксплуатацию в составе ВМС россии.
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