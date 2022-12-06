Удары Украины по аэродромам в глубине россии свидетельствуют об изобретательности ВСУ — The Guardian

09:29 06 декабря Киев, Украина





Об этом Взрывы на двух российских авиабазах под Рязанью и Энгельсе являются последним примером тактической изобретательности украинского командования и его способности удивлять.Об этом пишет The Guardian.

"Похоже, Украина нашла способ атаковать российские дальнемагистральные самолеты Ту-95 и Ту-22М, которые стоят на взлетно-посадочных полосах. С октября кремль использовал эти стратегические бомбардировщики, чтобы постепенно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, оставляя миллионы людей без тепла и электричества с наступлением зимы", - отмечает издание.

Журналисты предполагают, что Украина смогла разработать ударный беспилотник с дальностью полета около 1000 км. При этом в конце прошлого месяца украинский военнослужащий заявил, что это оружие уже применялось против российских военных. Если это правда, то это значит, что большая часть европейской части россии сейчас находится в пределах досягаемости украинских военных, констатирует The Guardian. Следовательно, преимущество, которым москва пользовалась до сих пор, безопасно запуская крылатые ракеты из глубины россии, оказалась под угрозой.



Издание напоминает, что 29 октября Украина застала россию врасплох, когда рано утром нанесла удары с воздуха и с моря по военно-морской базе Черноморского флота в Севастополе. Тогда несколько российских фрегатов были выведены из строя, в том числе флагман "Адмирал Макаров".



Военные аналитики говорят, что Украина разработала оригинальный и смертоносный морской беспилотник. Его компоненты включают модифицированный гидроцикл и дистанционно управляемую камеру с прямой обратной связью с центром управления и контроля. Аналитики предполагают, что беспилотники также сыграли свою роль в августовском успешном украинском нападении на авиабазу Саки в Крыму, в ходе которой были взорваны девять российских боевых самолетов.



При этом издание отмечает, что Киев не всегда уведомляет своих союзников на Западе о планах проведения рискованных военных операций, к которым, без сомнения, относятся атаки в глубине российской территории. Западные чиновники считают, что украинцы намеренно не делают этого, поскольку Запад может попытаться отказать Киеву от их проведения.



Украина использует собственные технологии для проведения спецопераций. Среди них взрыв на Крымском мосту в октябре и уничтожение в апреле крейсера "Москва", который, по утверждению украинской стороны, был атакован украинскими ракетами "Нептун".