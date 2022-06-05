Удары по Киеву нанесли стратегические бомбардировщики - Воздушные силы ВСУ

Сегодня утром враг нанес удары по Киеву. Атакованы объекты инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах. Пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко утром в воскресенье, 5 июня.
По сообщению Воздушное командование ВСУ, российские агрессоры подвергли Киев ракетному обстрелу из акватории Каспийского моря, задействовав самолеты стратегической авиации. Об этом сообщило в воскресенье, 5 июня.
Отмечается, что около 06.00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Центр ракеты были обнаружены и обстреляны – уничтожена одна крылатая ракета.
На обстрел Киева уже отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Европы – новые санкции против рф и больше поставок оружия Украине.
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