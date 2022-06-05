Удары по Киеву нанесли стратегические бомбардировщики - Воздушные силы ВСУ

11:28 05 июня Киев, Украина

Сегодня утром враг нанес удары по Киеву. Атакованы объекты инфраструктуры в Дарницком и Днепровском районах. Пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко утром в воскресенье, 5 июня.

По сообщению Воздушное командование ВСУ, российские агрессоры подвергли Киев ракетному обстрелу из акватории Каспийского моря, задействовав самолеты стратегической авиации. Об этом сообщило в воскресенье, 5 июня.

"По предварительным данным, рашисты осуществили пуски ракет с самолетов Ту-95 с акватории Каспийского моря. Не пренебрегайте предупреждениями об опасности в воздухе", – говорится в сообщении

Отмечается, что около 06.00 военнослужащими подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Центр ракеты были обнаружены и обстреляны – уничтожена одна крылатая ракета.

На обстрел Киева уже отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Пока кто-то просит "не унижать россию", кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют только одну цель – убить как можно больше украинцев", – написал он в Twitter.

По словам Подоляка, каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от Европы – новые санкции против рф и больше поставок оружия Украине.