Ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59 – ГУР

1 октября в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.
От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
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