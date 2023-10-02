Ударные дроны атаковали российский авиазавод в Смоленске, где производили ракеты Х-59 – ГУР

12:09 02 октября Киев, Украина

1 октября в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины

"Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора", — говорится в сообщении.

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км - одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.



От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.