Удар по высшему руководству флота рф в Крыму – подробности от ССО ВСУ

09:04 23 сентября Киев, Украина

Трагичным для оккупантов стал день 22 сентября. Как уже сообщалось, в этот день во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Ароматненском сельском поселении Бахчисарайского района была уничтожена ремонтная база российских военных грузовиков. А в Севастополе нанесен удар по штабу флота рф.

Как сообщила в субботу, 23 сентября, пресс-служба ССО, к такому меткому удару ракет по штабу Черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.

Указано, что дерзкая и кропотливая работа сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота рф в Севастополе. Спецоперация получила название "Крабовая ловушка".

В частности, бойцы ССО передали данные воздушным силам для нанесения поражения.

"Детали проведения – станут известны, когда это будет возможно, а результат – десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота", – говорится в сообщении.

Как известно, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота рф. Позже в сети опубликовали видео успешной атаки.

По данным ГУР, погибли по меньшей мере девять членов штаба и 16 были ранены. Среди последних – российские генералы.