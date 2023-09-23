Удар по высшему руководству флота рф в Крыму – подробности от ССО ВСУ

Трагичным для оккупантов стал день 22 сентября. Как уже сообщалось, в этот день во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Ароматненском сельском поселении Бахчисарайского района была уничтожена ремонтная база российских военных грузовиков. А в Севастополе нанесен удар по штабу флота рф.
Как сообщила в субботу, 23 сентября, пресс-служба ССО, к такому меткому удару ракет по штабу Черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе привела удачная операция Сил специальных операций ВСУ.
Указано, что дерзкая и кропотливая работа сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота рф в Севастополе. Спецоперация получила название "Крабовая ловушка".
В частности, бойцы ССО передали данные воздушным силам для нанесения поражения.
Как известно, 22 сентября в Севастополе был нанесен удар по штабу Черноморского флота рф. Позже в сети опубликовали видео успешной атаки.
По данным ГУР, погибли по меньшей мере девять членов штаба и 16 были ранены. Среди последних – российские генералы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии