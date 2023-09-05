Удар по российской бригаде: спецоперация ССО в оккупированном Крыму

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО) совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по месту дислокации 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота рф во временно оккупированном Крыму.
Как сообщили в ССО, в результате атаки нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены или повреждены склады боеприпасов, пункты управления и радиоэлектронной борьбы, а также другая военная инфраструктура.
В результате удара враг понес значительные потери убитыми и ранеными.
Отмечается, что операция была проведена в сложной обстановке, поскольку российские войска усилили меры безопасности в Крыму после недавних ударов ССО по объектам Черноморского флота рф.
Как сообщили в ССО, в результате атаки нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены или повреждены склады боеприпасов, пункты управления и радиоэлектронной борьбы, а также другая военная инфраструктура.
В результате удара враг понес значительные потери убитыми и ранеными.
Отмечается, что операция была проведена в сложной обстановке, поскольку российские войска усилили меры безопасности в Крыму после недавних ударов ССО по объектам Черноморского флота рф.
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