Удар по базе оккупантов в Макеевке: Минобороны рф хочет перевести вину на "ДНР" — ISW

08:59 03 января Киев, Украина

Удар украинских HIMARS по российской базе в оккупированной Макеевке Донецкой области 31 декабря привел к критике российского военного руководства в информационном пространстве рф.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).



В Генштабе Украины сообщили, что украинским высокоточным ударом по пункту сосредоточения российской живой силы и военной техники в Макеевке было уничтожено до 10 единиц техники, но официальные потери на 2 января не сообщают, отметили в ISW. Управление стратегических коммуникаций ВСУ 1 января сообщило, что в результате удара погибли 400 мобилизованных, 300 получили ранения. Геолокационные кадры, опубликованные 1 января, также показали последствия удара в профессионально-техническом училище № 19, менее чем в 13 км к востоку от линии фронта.

Министерство обороны россии признало удар, утверждая, что четыре из шести ракет убили 63 российских военнослужащих. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что среди погибших военнослужащих есть жители области, а некоторые российские источники утверждали, что к моменту удара в здании школы находились 600 военнослужащих мобилизационного полка. Некоторые российские провоенные блогеры утверждали, что число погибших составляет около 110 и более 100 ранены.



Минобороны россии, вероятно, пытается переложить вину за плохую оперативную безопасность на так называемых "официальных лиц" самопровозглашенной "ДНР" и мобилизованные силы, отметили аналитики. Представители правоохранительных органов так называемой "ДНР" сообщили российским государственным телеканалам, что удар произошел, когда российские военнослужащие нарушили оперативную безопасность, используя личные мобильные телефоны. Это позволило украинским силам нанести высокоточный удар по базе. Приверженные кремлю СМИ и некоторые блогеры призвали кремль ввести более строгие правила использования мобильных телефонов среди военнослужащих. Появилась информация, что военные командиры требуют отставки так называемого председателя "ДНР" дениса пушилина. Некоторые представители "ДНР" также призвали наказать чиновника, который решил использовать школу.

"Министерство обороны россии, возможно, намеренно полагалось на чиновников "ДНР", чтобы обвинить в нарушениях правил безопасности мобилизованных военнослужащих в нападении, пытаясь сделать "ДНР" ответственной стороной", - говорится в аналитическом отчете.

Однако, по данным ISW, расплывчатое признание российским минобороны удара вызвало критику российского военного командования. Провоенные блогеры, связанные с ЧВК "Вагнера", заявили, что российское военное командование облегчило украинским силам удары по нескольким сотням военнослужащих в одном месте, назвав "ложью" объяснение "ДНР" об использовании мобильного телефона. Бывший российский офицер также заявил, что российские войска хранили боеприпасы в подвале школы, что позволило совершить сокрушительный удар. Другие критики заявили, что российское командование было свидетелем подобных ударов в течение последних 11 месяцев, но выявило "преступную халатность" и не смогло рассредоточить стоящие в Макеевке российские войска на меньшие группы в тылу.

"Такие глубокие военные неудачи и дальше будут усложнять усилия путина успокоить российское провоенное сообщество и сохранить доминирующий нарратив во внутреннем информационном пространстве", - отметили аналитики.

По данным ISW, российские источники утверждают, что президент рф владимир путин поручил военным и Следственному комитету до 6 января провести расследование инцидента в Макеевке.