Удар по аэродрому в Саках лишил рф половины боевых самолетов морской авиации

18:46 19 августа Киев, Украина

Представитель западной разведки рассказал журналистам, что атака Украины на аэродром Саки Крыму «вывела из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота россии». Российская система занята поиском виновных в катастрофе.

Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Twitter журналистка британского канала ITV News и бывшая сотрудница московского бюро CNN Эмма Берроус.

"Реальная история о Черноморским флоте россии. Они потеряли свой флагман "Москва", потеряли остров Змеиный, потеряли половину своей морской авиации, а их военный штаб оказался под ударом", — подчеркнул чиновник разведки.

Черноморский флот рф занял оборонительную позицию, чтобы избежать попадания на линию огня, сообщил представитель западной разведки. По его словам, российские власти сейчас заняты поиском виноватых за провалы.



По предположениям разведки, за взрывами в россии, а также в Крыму и на других оккупированных рф территориях стоит Украина.



При этом представитель разведывательного сообщества отметил, что число таких атак увеличивается, в том числе благодаря "сочетанию невероятной храбрости людей и новых возможностей".



Информационные агентства напоминают, что в результате атаки на аэродром Саки на прошлой неделе россия лишилась минимум восьми самолетов, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

The New York Times и The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных собеседников в Украине сообщали, что за взрывами стоят украинский спецназ и партизаны. Минобороны рф после взрывов утверждало, что причиной стала детонация боеприпасов, а авиационная техника в результате повреждена не была. По мнению экспертов, россия не выступает с обвинениями в адрес Украины, поскольку в случае такого шага фактических признает свою беспомощность против действий украинской армии в тылу оккупантов.