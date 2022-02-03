"Учитывая опыт, нельзя верить обещаниям России", - постпред Украины в ООН

07:33 01 Февраль Киев, Украина

Российская сторона на Совбезе ООН отрицала намерения о вторжении в Украину, но учитывая предыдущий опыт, Украина не может верить обещаниям России – об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред Украины в организации Сергей Кислица.

"Мы услышали от российской стороны, что она не собирается начать войну против Украины. Это очень важное сообщение, ведь нам до сих пор не хватает объяснений от России по поводу ее действий и военных перемещений, - подчеркнул Кислица. - Учитывая опыт, мы не можем верить обещаниям. России, только практическим действиям по отводу войск от границы. Украина исключает любые попытки использовать силу, как инструмент России заставить Украину и партнеров принятые нелегитимные требования. Нет места компромиссам по принципиальным вопросам".

Заседание созвала делегация от Соединенных Штатов. Совет заслушал информацию высокопоставленного представителя ООН, после чего выступили с заявлениями все 15 членов Совета Безопасности, включая Россию, США и европейские члены Совета: Франция, Ирландия, Великобритания и Албания.



Украинскому представителю в ООН было предоставлено слово согласно правилам Совета. Перед его выступлением постпред России в ООН Василий Небензя покинул зал, объяснив это запланированной встречей с генсеком ООН Антониу Гутерришем.



Во время своего выступления Небензя заявил, что Запад не предоставил доказательств того, что Кремль планирует новое военное вторжение в Украину, назвав "разговоры о приближении войны" - "провокационными". По его словам, российские политики не делали заявлений о таких планах: "Напротив, мы на всех уровнях категорически отвергали такие обвинения. Делаем это и сейчас".



Кроме того, Небензя призвал членов Совета Безопасности проголосовать против проведения заседания, назвав эту инициативу "мегафонной дипломатией" и вмешательством во внутренние дела России. Посланник Москвы предлагал провести заседание в закрытом режиме и только представитель Китая в ООН Чен Су проголосовал за эту инициативу, подчеркнув, что "срочно необходима тихая дипломатия, а не "микрофонная" дипломатия".

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании, назвала действия России на границе Украины "безответственными" и "провокационными".



При этом она повторила, что США стремятся идти по пути дипломатии и призвала Россию тоже выбрать этот путь. Томас-Гринфилд заявила, что в случае нападения США и союзники будут "решительными и едиными", а последствия для РФ – ужасающими.



Такое же мнение высказал представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Любое новое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Европейцы работают над скоординированными ограничительными мерами и вместе со своими партнерами готовы реагировать", - заявил дипломат.

Между тем представитель Кении в ООН объяснил ситуацию вокруг Украины противостоянием между НАТО и Россией, решить которую можно сотрудничеством. Он также процитировал африканскую поговорку: "Когда дерутся слоны, страдает трава".