"Учитывая опыт, нельзя верить обещаниям России", - постпред Украины в ООН

Российская сторона на Совбезе ООН отрицала намерения о вторжении в Украину, но учитывая предыдущий опыт, Украина не может верить обещаниям России – об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постпред Украины в организации Сергей Кислица.
Заседание созвала делегация от Соединенных Штатов. Совет заслушал информацию высокопоставленного представителя ООН, после чего выступили с заявлениями все 15 членов Совета Безопасности, включая Россию, США и европейские члены Совета: Франция, Ирландия, Великобритания и Албания.
Украинскому представителю в ООН было предоставлено слово согласно правилам Совета. Перед его выступлением постпред России в ООН Василий Небензя покинул зал, объяснив это запланированной встречей с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Во время своего выступления Небензя заявил, что Запад не предоставил доказательств того, что Кремль планирует новое военное вторжение в Украину, назвав "разговоры о приближении войны" - "провокационными". По его словам, российские политики не делали заявлений о таких планах: "Напротив, мы на всех уровнях категорически отвергали такие обвинения. Делаем это и сейчас".
Кроме того, Небензя призвал членов Совета Безопасности проголосовать против проведения заседания, назвав эту инициативу "мегафонной дипломатией" и вмешательством во внутренние дела России. Посланник Москвы предлагал провести заседание в закрытом режиме и только представитель Китая в ООН Чен Су проголосовал за эту инициативу, подчеркнув, что "срочно необходима тихая дипломатия, а не "микрофонная" дипломатия".
Украинскому представителю в ООН было предоставлено слово согласно правилам Совета. Перед его выступлением постпред России в ООН Василий Небензя покинул зал, объяснив это запланированной встречей с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Во время своего выступления Небензя заявил, что Запад не предоставил доказательств того, что Кремль планирует новое военное вторжение в Украину, назвав "разговоры о приближении войны" - "провокационными". По его словам, российские политики не делали заявлений о таких планах: "Напротив, мы на всех уровнях категорически отвергали такие обвинения. Делаем это и сейчас".
Кроме того, Небензя призвал членов Совета Безопасности проголосовать против проведения заседания, назвав эту инициативу "мегафонной дипломатией" и вмешательством во внутренние дела России. Посланник Москвы предлагал провести заседание в закрытом режиме и только представитель Китая в ООН Чен Су проголосовал за эту инициативу, подчеркнув, что "срочно необходима тихая дипломатия, а не "микрофонная" дипломатия".
Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая на заседании, назвала действия России на границе Украины "безответственными" и "провокационными".
При этом она повторила, что США стремятся идти по пути дипломатии и призвала Россию тоже выбрать этот путь. Томас-Гринфилд заявила, что в случае нападения США и союзники будут "решительными и едиными", а последствия для РФ – ужасающими.
Такое же мнение высказал представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.
При этом она повторила, что США стремятся идти по пути дипломатии и призвала Россию тоже выбрать этот путь. Томас-Гринфилд заявила, что в случае нападения США и союзники будут "решительными и едиными", а последствия для РФ – ужасающими.
Такое же мнение высказал представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.
Между тем представитель Кении в ООН объяснил ситуацию вокруг Украины противостоянием между НАТО и Россией, решить которую можно сотрудничеством. Он также процитировал африканскую поговорку: "Когда дерутся слоны, страдает трава".
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