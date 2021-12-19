Учения НАТО Defender-Europe 21 пройдут на территории 10 европейских стран

15:34 16 Март Киев, Украина

Как стало известно, вскоре в Европе будет развернуто одно из крупнейших военных учений НАТО. К учениям Defender-Europe 21 будут привлечены более 30 тысяч военнослужащих из 27 стран-членов Североатлантического альянса. Учения продлятся до июня, сообщает Командование Сухопутных войск США в Европе.

"Это масштабные ежегодные многонациональные совместные учения Сухопутных войск США в Европе и в Африке, целью которых является развитие стратегической готовности, боевой и оперативной совместимости между США, союзниками по НАТО и партнерами", - заявили в командовании.

В 2021 году учения будут проходить на территории 10 европейских стран с соблюдением санитарных норм в условиях пандемии.

Учения состоятся с привлечением военно-воздушных, военно-морских сил США и средств противовоздушной и противоракетной обороны. При этом особое внимание в Defender-Europe 21 уделят Балканам и Черному морю.

Напомним, ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО в Черном море. Цель тренировки состояла в отработке взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.