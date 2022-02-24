Участковым избирательным комиссиям упростили процесс жеребьевки

16:31 02 Октябрь Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия обязала разместить списки состава членов территориальных избирательных комиссий в свободном доступе, чем упростила процесс жеребьевки.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия внесла изменения в Постановление №114. Что изменилось? ТИК должна ознакомить со списками состав участковых избирательных комиссий, разместив информацию в свободном доступе для всех. Это сэкономит время и ресурсы Комиссии", - говорится в сообщении.

Так, в тексте постановления говорится, что ТИК, которая образует участковые избирательные комиссии, при проведении жеребьевки обеспечивает возможность ознакомления представителей субъектов представления кандидатур в состав участковых избирательных комиссий с соответствующими списками путем их размещения в месте, свободно доступном для указанных лиц.