Участие в войне наемников Пригожина усугубляет раскол в армии путина - ISW

08:13 18 декабря Киев, Украина

Жестокие бои сейчас идут в Донецкой области, возле Бахмута. При этом, на этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК Вагнер. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Денис Пушилин заявил о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".

Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, которые заявили, что "ДНР" под Бахмутом нет.

"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина и других известных лиц в информационном пространстве рф свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - указывают в отчете ISW.

Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара путина" в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, где наступает противник.