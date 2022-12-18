Участие в войне наемников Пригожина усугубляет раскол в армии путина - ISW

Жестокие бои сейчас идут в Донецкой области, возле Бахмута. При этом, на этом направлении безуспешно пытается вести наступление ЧВК Вагнер. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Денис Пушилин заявил о том, что вместе с "вагнеровцами" участие в боях в этом районе принимают силы "ДНР".
Как отмечают аналитики, главаря боевиков сразу же раскритиковали российские милблогеры, которые заявили, что "ДНР" под Бахмутом нет.
Специалисты предполагают, что роль наемников "Повара путина" в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также дискредитировать марионеток Кремля из "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, где наступает противник.
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