Участие беларуси в войне против Украины станет для нее самоубийством — ГУР

Если беларусь попытается вступить в наземные операции в рамках полномасштабной войны рф против Украины, это станет для нее самоубийством.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Он отметил, что информация о том, что беларусь якобы готовит наступление на Украину, распространяется намеренно и одновременно преследуют несколько целей.
Он отметил, что информация о том, что беларусь якобы готовит наступление на Украину, распространяется намеренно и одновременно преследуют несколько целей.
Кроме того, по словам представителя ГУР, объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама беларусь и ее граждане.
Юсов отметил, что сейчас важно понимать, какие цели ставит перед собой противник и не поддаваться на подобные провокации.
Он также подчеркнул, что нельзя говорить о том, что от режима александра лукашенко нет угрозы.
Он также подчеркнул, что нельзя говорить о том, что от режима александра лукашенко нет угрозы.
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