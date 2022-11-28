Участие беларуси в войне против Украины станет для нее самоубийством — ГУР

14:51 28 ноября Киев, Украина

Если беларусь попытается вступить в наземные операции в рамках полномасштабной войны рф против Украины, это станет для нее самоубийством.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.



Он отметил, что информация о том, что беларусь якобы готовит наступление на Украину, распространяется намеренно и одновременно преследуют несколько целей.

"С одной стороны, посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы из других направлений" — сказал Юсов.

Кроме того, по словам представителя ГУР , объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама беларусь и ее граждане.

"Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму беларусь в полномасштабную войну, чего до этого не было", - сказал он.

Юсов отметил, что сейчас важно понимать, какие цели ставит перед собой противник и не поддаваться на подобные провокации.



Он также подчеркнул, что нельзя говорить о том, что от режима александра лукашенко нет угрозы.