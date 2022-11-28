Участие беларуси в войне против Украины станет для нее самоубийством — ГУР

14:51 28 ноября Киев, Украина

Если беларусь попытается вступить в наземные операции в рамках полномасштабной войны рф против Украины, это станет для нее самоубийством.
 
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что информация о том, что беларусь якобы готовит наступление на Украину, распространяется намеренно и одновременно преследуют несколько целей.
"С одной стороны, посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы из других направлений" — сказал Юсов.
Кроме того, по словам представителя ГУР, объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама беларусь и ее граждане.
"Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму беларусь в полномасштабную войну, чего до этого не было", - сказал он.
Юсов отметил, что сейчас важно понимать, какие цели ставит перед собой противник и не поддаваться на подобные провокации.

Он также подчеркнул, что нельзя говорить о том, что от режима александра лукашенко нет угрозы.
"Она есть, и лукашенко помогает путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", - сказал представитель ГУР.