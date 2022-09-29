Убийства гражданских в Буче: контрактник рассказал о военных преступлениях армии рф

Российский контрактник рассказал журналистам, как в начале полномасштабного вторжения участвовал в оккупации территории Киевской области и в убийствах мирных жителей Бучи.
Его историю записали журналисты "Русской службы BBC".
Военного, с которым говорила журналистка издания, зовут Сергей, ему 20 лет и родом он из Краснодара.
Россиянина призвали в армию весной 2021 года и в августе того же года он заключил контракт. В январе 2022-го его вместе с другими военными отправили на учения в беларусь, а затем – в Украину. Российские танки ехали в Чернобыль без обстрелов, а под огонь ВСУ попали в Гостомель.
Его историю записали журналисты "Русской службы BBC".
Военного, с которым говорила журналистка издания, зовут Сергей, ему 20 лет и родом он из Краснодара.
Россиянина призвали в армию весной 2021 года и в августе того же года он заключил контракт. В январе 2022-го его вместе с другими военными отправили на учения в беларусь, а затем – в Украину. Российские танки ехали в Чернобыль без обстрелов, а под огонь ВСУ попали в Гостомель.
Уже в начале марта батальон, в котором служил собеседник журналистки, заехал в Бучу, где сразу же в центре города снова попал под обстрел:
Сергей рассказал, что все время у российских военных были проблемы с обеспечением продовольствием, а потому, приехав в Бучу, начали грабить. Также россияне начали убивать гражданских.
Мужчина рассказал, что оккупанты употребляли много алкоголя и стреляли в нетрезвом состоянии.
Из-за употребления алкоголя некоторые российские военные получали травмы. Сергей рассказал историю одного из командиров:
Спросила журналистка и о том, что делали оккупанты с женщинами.
Сергей также рассказал, что многих убитых российских военных командование оставляет в поле и сообщает родным о якобы исчезновении без вести.
Вскоре россиянина отправили в беларусь, а оттуда снова в Украину, однако он скрылся: отдал оружие командиру в руки и уехал. С ним бежали еще семь человек из разных городов.
После объявления в россии так называемой “частичной" мобилизации Сергею и другим контрактникам начали звонить по телефону и вызвать на войну. Сергей поговорил с адвокатом и выбрал из двух вариантов: получить условный срок за расторжение контракта и неповиновение мобилизации или использовать в военкомате справку от психиатра.
Противоречие в своих же словах о том, что россияне расстреливали в Буче людей, потому что подозревали в помощи ВСУ, мужчина не объяснил.
Вскоре россиянина отправили в беларусь, а оттуда снова в Украину, однако он скрылся: отдал оружие командиру в руки и уехал. С ним бежали еще семь человек из разных городов.
После объявления в россии так называемой “частичной" мобилизации Сергею и другим контрактникам начали звонить по телефону и вызвать на войну. Сергей поговорил с адвокатом и выбрал из двух вариантов: получить условный срок за расторжение контракта и неповиновение мобилизации или использовать в военкомате справку от психиатра.
Противоречие в своих же словах о том, что россияне расстреливали в Буче людей, потому что подозревали в помощи ВСУ, мужчина не объяснил.
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