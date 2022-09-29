Убийства гражданских в Буче: контрактник рассказал о военных преступлениях армии рф

11:38 29 сентября Киев, Украина

Российский контрактник рассказал журналистам, как в начале полномасштабного вторжения участвовал в оккупации территории Киевской области и в убийствах мирных жителей Бучи.



Его историю записали журналисты "Русской службы BBC".



Военного, с которым говорила журналистка издания, зовут Сергей, ему 20 лет и родом он из Краснодара.

Россиянина призвали в армию весной 2021 года и в августе того же года он заключил контракт. В январе 2022-го его вместе с другими военными отправили на учения в беларусь, а затем – в Украину. Российские танки ехали в Чернобыль без обстрелов, а под огонь ВСУ попали в Гостомель.

“Сразу пять трупов и десятки раненых, даже сидевших внутри – все равно пробивало. БМП-2 тонкие, и их спокойно пробивает”, – вспоминает россиянин.

Уже в начале марта батальон, в котором служил собеседник журналистки, заехал в Бучу, где сразу же в центре города снова попал под обстрел:

"Сразу минус два замкомандира полка, наш комбат и куча рядовых".

Сергей рассказал, что все время у российских военных были проблемы с обеспечением продовольствием, а потому, приехав в Бучу, начали грабить. Также россияне начали убивать гражданских.

“Если на наши позиции местные заходили – их брали, допрашивали и сразу убивали. Они по телефонам посылали ВСУ теги нашего расположения. Бывало, сидишь, мимо мужчины на велосипеде проехал, и через минуту за нами прилетает очень точно. Но там такие кадры случались – на квадроцикле едет, всех нас снимает на телефон, у него на шлеме было написано Воин света, а на квадрике – Светловин, ***. Его поймали – убили сразу”, - рассказал военный.

Мужчина рассказал, что оккупанты употребляли много алкоголя и стреляли в нетрезвом состоянии.

"Трезвели от адреналина?", - спрашивает у россиянина журналистка.

"Та нет. Отстреляли и дальше пошли бухать”, – отвечает он.

Из-за употребления алкоголя некоторые российские военные получали травмы. Сергей рассказал историю одного из командиров:

“Наш командир оружия служил 12 лет, но ни разу в боевых действиях не был, только в части сидел. У него кукуха съехала через неделю. Он напился и полез на второй этаж дома, вдали разорвался какой-то снаряд – он прыгнул вниз, переломил ноги. Его забрали, денег не выплатили, сейчас в психушку ходит”.

Спросила журналистка и о том, что делали оккупанты с женщинами.

“По-разному было. Я ничего. И моя первая батарея тоже ничего”, – ответил оккупант.

Сергей также рассказал, что многих убитых российских военных командование оставляет в поле и сообщает родным о якобы исчезновении без вести.



Вскоре россиянина отправили в беларусь, а оттуда снова в Украину, однако он скрылся: отдал оружие командиру в руки и уехал. С ним бежали еще семь человек из разных городов.



После объявления в россии так называемой “частичной" мобилизации Сергею и другим контрактникам начали звонить по телефону и вызвать на войну. Сергей поговорил с адвокатом и выбрал из двух вариантов: получить условный срок за расторжение контракта и неповиновение мобилизации или использовать в военкомате справку от психиатра.



Противоречие в своих же словах о том, что россияне расстреливали в Буче людей, потому что подозревали в помощи ВСУ, мужчина не объяснил.