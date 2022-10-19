У Зеленского объяснили, что будет с россиянами в Крыму после деоккупации

15:41 19 октября Киев, Украина





Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на брифинге 19 октября.



Одним из вопросов, над которыми работают власти, Ташева назвала привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, незаконное политическое преследование крымчан.



В то же время она подчеркнула, что украинские граждане, не причастные к преступной деятельности, ответственности не будут нести .



Представительница президента в АРК также упомянула о российских гражданах, незаконно переехавших в Крым во время оккупации: Государственные органы вместе с общественными организациями и экспертами работают над несколькими документами по будущему Крыма после его деоккупации.Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на брифинге 19 октября.Одним из вопросов, над которыми работают власти, Ташева назвала привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, незаконное политическое преследование крымчан.В то же время она подчеркнула, что украинские граждане, не причастные к преступной деятельности, ответственности не будут нести .Представительница президента в АРК также упомянула о российских гражданах, незаконно переехавших в Крым во время оккупации:

"Все эти россияне, приехавшие в Крым за время оккупации, должны вернуться в россию или будут выдворены после деоккупации как незаконно находящиеся на территории украинского государства иностранцы. Конечно, мы будем предусматривать получение вида на жительство в отдельных случаях в установленном законом порядке. В частности, для тех, кто защищал наших политзаключенных или иным образом помогал Украине бороться с оккупантом", - сообщила Ташева

Представительница президента также сообщила, что один из документов, над которыми работают украинские власти – стратегия восстановления Крыма после деоккупации как составляющая общей стратегии восстановления Украины.



По ее словам, этот документ определяет приоритеты и направления послевоенного восстановления от последствий российской вооруженной агрессии и оккупации и дальнейшего устойчивого развития нашего государства.



Базовые положения стратегии презентовали во время второго саммита Крымской платформы, и, как сообщила Ташева, продолжается ее наполнение конкретными проектами и программами.

“После деоккупации мы должны восстановить и развить все позитивное, что имеет Крымский полуостров, и преодолеть все последствия и кризисы, вызванные оккупантами. Стратегия предусматривает инвестиции в развитие туризма, дорожную инфраструктуру и интеграцию Крыма в европейскую сеть дорог, развитие скоростного железнодорожного сообщения, морской пассажирский транспорт, развитие авиасообщения", – перечислила чиновник.

Также на полуострове планируется создать военные и военно-гражданские администрации для возобновления работы государства в Крыму. По словам Ташевой, более подробно первые шаги после деоккупации рабочая группа планирует на первом парламентском саммите Крымской платформы.