У Зеленского объяснили, что будет с россиянами в Крыму после деоккупации

Государственные органы вместе с общественными организациями и экспертами работают над несколькими документами по будущему Крыма после его деоккупации.
Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на брифинге 19 октября.
Одним из вопросов, над которыми работают власти, Ташева назвала привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, незаконное политическое преследование крымчан.
В то же время она подчеркнула, что украинские граждане, не причастные к преступной деятельности, ответственности не будут нести .
Представительница президента в АРК также упомянула о российских гражданах, незаконно переехавших в Крым во время оккупации:
Об этом сообщила представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на брифинге 19 октября.
Одним из вопросов, над которыми работают власти, Ташева назвала привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, незаконное политическое преследование крымчан.
В то же время она подчеркнула, что украинские граждане, не причастные к преступной деятельности, ответственности не будут нести .
Представительница президента в АРК также упомянула о российских гражданах, незаконно переехавших в Крым во время оккупации:
Представительница президента также сообщила, что один из документов, над которыми работают украинские власти – стратегия восстановления Крыма после деоккупации как составляющая общей стратегии восстановления Украины.
По ее словам, этот документ определяет приоритеты и направления послевоенного восстановления от последствий российской вооруженной агрессии и оккупации и дальнейшего устойчивого развития нашего государства.
Базовые положения стратегии презентовали во время второго саммита Крымской платформы, и, как сообщила Ташева, продолжается ее наполнение конкретными проектами и программами.
По ее словам, этот документ определяет приоритеты и направления послевоенного восстановления от последствий российской вооруженной агрессии и оккупации и дальнейшего устойчивого развития нашего государства.
Базовые положения стратегии презентовали во время второго саммита Крымской платформы, и, как сообщила Ташева, продолжается ее наполнение конкретными проектами и программами.
Также на полуострове планируется создать военные и военно-гражданские администрации для возобновления работы государства в Крыму. По словам Ташевой, более подробно первые шаги после деоккупации рабочая группа планирует на первом парламентском саммите Крымской платформы.
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