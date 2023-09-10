У ВСУ есть 30-45 дней пригодной для контрнаступления погоды - генерал Милли

10:38 10 сентября Киев, Украина

Во многом погодные условия могут повлиять на развитие военных действий. Как верно отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в своем интервью BBC, для благоприятных условий контрнаступления погода оставляет Украине еще 30-45 дней.

По его мнению, с наступлением осенней погоды Силам обороны Украины будет сложнее маневрировать. Милли также отметил, что украинская армия продвигается вперед, но медленнее, чем ожидалось.

"Трудные бои все еще продолжаются. Украинцы дерутся и последовательно продвигаются. Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30-45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили. Бои еще не закончились. Они пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", – сказал Милли.

Между тем, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что погода не остановит контрнаступление ВСУ. По его словам, контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды даже тогда, когда из-за холода вести боевые действия станет труднее.

Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательной операции на юге Украины. Продолжаются жесткие бои на Бахмутском направлении – в районе Клещиевки.