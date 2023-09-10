У ВСУ есть 30-45 дней пригодной для контрнаступления погоды - генерал Милли

Во многом погодные условия могут повлиять на развитие военных действий. Как верно отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в своем интервью BBC, для благоприятных условий контрнаступления погода оставляет Украине еще 30-45 дней.
По его мнению, с наступлением осенней погоды Силам обороны Украины будет сложнее маневрировать. Милли также отметил, что украинская армия продвигается вперед, но медленнее, чем ожидалось.
Между тем, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что погода не остановит контрнаступление ВСУ. По его словам, контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды даже тогда, когда из-за холода вести боевые действия станет труднее.
Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательной операции на юге Украины. Продолжаются жесткие бои на Бахмутском направлении – в районе Клещиевки.
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