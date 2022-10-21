У Украины есть окно возможностей в течение 1,5 месяца, чтобы отвоевать Херсон - чиновники США

08:22 21 октября Киев, Украина





Об этом сообщили американские официальные лица NYT.



Американские официальные лица говорят, что существует мало шансов на широкомасштабный крах российских сил, который позволил бы Украине захватить еще одну огромную полосу территории. Но отдельные российские подразделения могут пасть перед постоянным давлением со стороны Украины, что позволит украинским войскам отвоевывать города на востоке, а также



Отмечается, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели, но не до такой степени, чтобы чрезмерно расширять свои линии военного снабжения или давать возможность российской армии использовать любые слабые места в оборонительных линиях.



Некоторые американские официальные лица заявили, что украинцы, похоже, готовы продвигаться вперед и выйти из тупика на Луганщине, где, возможно, удастся окружить или прорвать российские оборонительные рубежи. Если украинские силы смогут взять под контроль трассу 66 на Луганщине в течение ближайших недель, они смогут отрезать ключевую дорогу, которую россия использовала для обеспечения своих войск на оккупированных территориях.



Американские и украинские официальные лица остерегаются делать точные прогнозы, но говорят, что боевые действия, вероятно, будут продолжаться еще несколько месяцев, несмотря на то, что в последнее время ситуация складывается в пользу Украины. Частично сложность оценок военного времени заключается в том, что война прошла через разные фазы, когда преимущество имели то российские, то украинские войска.



Учитывая динамику боевых действий, американские официальные лица не думают, что будет долгая пауза в боях. Зимний снег не замедлит боевые действия, но грязь поздней осенью - да. Однако впоследствии, когда земля затвердеет, армии снова смогут продвигаться быстрее.



Россия может использовать следующие четыре или пять месяцев для перегруппировки, возможно, дав определенную подготовку своим недавно мобилизованным солдатам. Но что будет дальше, остается открытым вопросом.



NYT отмечает, что есть ряд переменных, которые могут стать особенно важными для изменения траектории боевых действий: более сложные условия в декабре, степень готовности президента рф владимира путина к эскалации боевых действий, удастся ли сохранить единство Европы этой зимой, когда цены на энергоносители стремительно растут, а также потенциальное изменение политической среды в Штатах, что может привести к уменьшению военной поддержки Украины.



Уточняется, что украинские чиновники до сих пор не делятся большинством своих оперативных планов. Кроме того, намерения путина относительно следующей фазы войны трудно разглядеть, а регулярные контакты между американцами и россиянами пока немногочисленны, если вообще есть.



Издание пишет, что динамика войны может измениться весной. Впрочем, даже если Украина остановит россию от достижения ее стратегических целей, это не означает, что путин прекратит воевать. По словам чиновников, он вряд ли признает поражение в ближайшие месяцы.



Россия, по мнению американских чиновников и военных аналитиков, еще не проиграла войну, и американские чиновники говорят, что очень важно никогда не недооценивать противника. россияне все еще могут проводить широкомасштабные артиллерийские операции, и россия до сих пор может питать свои войска за счет мобилизации. В то же время, должным образом обеспечивать солдат Москве не дают проблемы с логистикой. Связь между российскими подразделениями остается сложной, что препятствует скоординированному передвижению. Резервисты, которых сейчас бросают на поля боя, плохо обучены и плохо экипированы. ВСУ имеет "окно возможностей" для наступления на восток.Об этом сообщили американские официальные лица NYT.Американские официальные лица говорят, что существует мало шансов на широкомасштабный крах российских сил, который позволил бы Украине захватить еще одну огромную полосу территории. Но отдельные российские подразделения могут пасть перед постоянным давлением со стороны Украины, что позволит украинским войскам отвоевывать города на востоке, а также Херсон , который NYT назвал "главным призом" в войне.Отмечается, что Украина должна продолжать использовать свое преимущество в ближайшие недели, но не до такой степени, чтобы чрезмерно расширять свои линии военного снабжения или давать возможность российской армии использовать любые слабые места в оборонительных линиях.Некоторые американские официальные лица заявили, что украинцы, похоже, готовы продвигаться вперед и выйти из тупика на Луганщине, где, возможно, удастся окружить или прорвать российские оборонительные рубежи. Если украинские силы смогут взять под контроль трассу 66 на Луганщине в течение ближайших недель, они смогут отрезать ключевую дорогу, которую россия использовала для обеспечения своих войск на оккупированных территориях.Американские и украинские официальные лица остерегаются делать точные прогнозы, но говорят, что боевые действия, вероятно, будут продолжаться еще несколько месяцев, несмотря на то, что в последнее время ситуация складывается в пользу Украины. Частично сложность оценок военного времени заключается в том, что война прошла через разные фазы, когда преимущество имели то российские, то украинские войска.Учитывая динамику боевых действий, американские официальные лица не думают, что будет долгая пауза в боях. Зимний снег не замедлит боевые действия, но грязь поздней осенью - да. Однако впоследствии, когда земля затвердеет, армии снова смогут продвигаться быстрее.Россия может использовать следующие четыре или пять месяцев для перегруппировки, возможно, дав определенную подготовку своим недавно мобилизованным солдатам. Но что будет дальше, остается открытым вопросом.NYT отмечает, что есть ряд переменных, которые могут стать особенно важными для изменения траектории боевых действий: более сложные условия в декабре, степень готовности президента рф владимира путина к эскалации боевых действий, удастся ли сохранить единство Европы этой зимой, когда цены на энергоносители стремительно растут, а также потенциальное изменение политической среды в Штатах, что может привести к уменьшению военной поддержки Украины.Уточняется, что украинские чиновники до сих пор не делятся большинством своих оперативных планов. Кроме того, намерения путина относительно следующей фазы войны трудно разглядеть, а регулярные контакты между американцами и россиянами пока немногочисленны, если вообще есть.Издание пишет, что динамика войны может измениться весной. Впрочем, даже если Украина остановит россию от достижения ее стратегических целей, это не означает, что путин прекратит воевать. По словам чиновников, он вряд ли признает поражение в ближайшие месяцы.Россия, по мнению американских чиновников и военных аналитиков, еще не проиграла войну, и американские чиновники говорят, что очень важно никогда не недооценивать противника. россияне все еще могут проводить широкомасштабные артиллерийские операции, и россия до сих пор может питать свои войска за счет мобилизации. В то же время, должным образом обеспечивать солдат Москве не дают проблемы с логистикой. Связь между российскими подразделениями остается сложной, что препятствует скоординированному передвижению. Резервисты, которых сейчас бросают на поля боя, плохо обучены и плохо экипированы.

РФ может попытаться восстановить позиции, которые она потеряла с сентября, или путин может отдать приказ об эскалации - потенциально до применения ядерного оружия. Или же россия может попытаться закрепить достигнутые успехи, пытаясь договориться с украинцами, рассчитывая на то, что европейские столицы, которые остерегаются зимней нехватки топлива, будут оказывать давление на Киев, чтобы он согласился на прекращение огня.