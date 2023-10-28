У Украины есть доказательства помощи рф в нападении ХАМАС на Израиль - Данилов

Сейчас у многих нет сомнения в том, что военные столкновения между Израилем и ХАМАС не обошлись без прямого пособничества россии. Подтверждением этому является не только прямая заинтересованность Кремля в арабо-израильской войне.
Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, у властей Украины есть доказательства того, что государство-агрессор россия принимала "большое участие" в нападении террористов группировки ХАМАС на Израиль.
Он сообщил, что за три дня до нападения ХАМАСа на Израиль уменьшилось количество российских кибератак на Украину.
Тогда украинские специалисты проанализировали, чем или кем заняты российские воинские части, причастные к кибератакам.
Секретарь СНБО подчеркнул, что эти факты являются доказательством того, что россияне непосредственно участвуют в нападении на Израиль.
Ранее в СБУ заявили, что ее киберспециалисты с начала года нейтрализовали около 4000 кибератак на электронные системы центральных органов власти и критической инфраструктуры Украины.
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