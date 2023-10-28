У Украины есть доказательства помощи рф в нападении ХАМАС на Израиль - Данилов

10:48 28 октября Киев, Украина

Сейчас у многих нет сомнения в том, что военные столкновения между Израилем и ХАМАС не обошлись без прямого пособничества россии. Подтверждением этому является не только прямая заинтересованность Кремля в арабо-израильской войне.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, у властей Украины есть доказательства того, что государство-агрессор россия принимала "большое участие" в нападении террористов группировки ХАМАС на Израиль.

Он сообщил, что за три дня до нападения ХАМАСа на Израиль уменьшилось количество российских кибератак на Украину.

"Центр при СНБО, занимающийся кибербезопасностью и постоянно отслеживающий все атаки на наше государство, выяснил, что за три дня до 7 октября (когда боевики ХАМАС напали на Израиль), было снижение атак на наше киберпространство на 70%", - отметил Данилов.

Тогда украинские специалисты проанализировали, чем или кем заняты российские воинские части, причастные к кибератакам.

"Они перекинулись именно на Израиль", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что эти факты являются доказательством того, что россияне непосредственно участвуют в нападении на Израиль.

"Они заинтересованы в войне ХАМАС и Израиля", - подчеркнул Данилов.

Ранее в СБУ заявили, что ее киберспециалисты с начала года нейтрализовали около 4000 кибератак на электронные системы центральных органов власти и критической инфраструктуры Украины.