У страны нет экономической возможности для повторения локдауна  

16:59 01 Сентябрь Киев, Украина

В Украине больше не повторится class="word">локдаун , будет только адаптивный карантин потому , что нет никакой экономической возможности для остановки страны .

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль



Чиновник также добавил, что адаптивный карантин могут продлить и после ноября.

"Мы не планируем повторять локдаун страны. Мы не видим экономической возможности остановить страну на две или более недель. Поэтому мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся. "Красные зоны", где локально закрываем передвижение людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепочки в тех локальных местах вспышек", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что экономика будет работать, а правительство и дальше будет стимулировать развитие экономики.

"У нас сегодня есть запас, потому что инфляция с начала года составила около 2%. В июле вообще -0,6%. То есть у нас фактически дефляция в стране. Это такой символ охлаждения экономики. Надо ее разогреть. Это происходит с помощью стимулирования спроса", - объяснил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что сегодня протоколы лечения и лекарства украинских производителей позволяют не допускать тяжелых стадий, и летальность от коронавируса уменьшается.