У стран должна быть уверенность в том, что вступить в НАТО реально - Дуда

09:16 11 Май Киев, Украина

Двери class="word">НАТО должны быть открыты для всех стран , которые захотят присоединиться к Североатлантическому Альянсу .

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом после саммита "Бухарестской девятки" (B9) заявил президент Польши Анджей Дуда

"Еще несколько лет назад за железным занавесом мы с завистью смотрели на свободный мир, а сегодня мы говорим: двери в Североатлантический альянс должны оставаться открытыми, нельзя их закрывать. Те, кто в будущем захотят быть в НАТО, должны быть уверены, что стремясь к этому и реализуя требования Альянса, можно будет к нему присоединиться", - заявил Дуда.

По его словам, в этом контексте члены B9 "говорят одним голосом".



Он отметил, что участники "Бухарестской девятки" во время саммита обсудили вопросы безопасности региона, обращая внимание на ситуацию в Украине, последние события у ее границ, оккупацию Крыма и части Луганской и Донецкой областей.



Дуда подчеркнул, что несмотря на вызовы, НАТО должно быть "живым организмом, укреплять свои оборонительные и логистические возможности".



В то же время участие президента США Джо Байдена в саммите B9 Дуда назвал "очевидным знаком серьезной заинтересованности со стороны США этой частью Европы и безопасностью региона".



Президент Польши подчеркнул, что во время своего выступления на саммите Байден подчеркивал важность 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, а также физического присутствия войск США на востоке Европы.