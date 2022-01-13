У стран должна быть уверенность в том, что вступить в НАТО реально - Дуда

Двери class="word">НАТО должны быть открыты для всех стран, которые захотят присоединиться к Североатлантическому Альянсу.
Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом после саммита "Бухарестской девятки" (B9) заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, в этом контексте члены B9 "говорят одним голосом".
Он отметил, что участники "Бухарестской девятки" во время саммита обсудили вопросы безопасности региона, обращая внимание на ситуацию в Украине, последние события у ее границ, оккупацию Крыма и части Луганской и Донецкой областей.
Дуда подчеркнул, что несмотря на вызовы, НАТО должно быть "живым организмом, укреплять свои оборонительные и логистические возможности".
В то же время участие президента США Джо Байдена в саммите B9 Дуда назвал "очевидным знаком серьезной заинтересованности со стороны США этой частью Европы и безопасностью региона".
Президент Польши подчеркнул, что во время своего выступления на саммите Байден подчеркивал важность 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, а также физического присутствия войск США на востоке Европы.
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