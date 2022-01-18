В Северной Македонии новый премьер-министр

Парламент Северной Македонии поздно вечером в воскресенье избрал социал-демократа Димитара Ковачевского премьер-министром после более чем двух месяцев политических беспорядков в стране.
Ковачевский, бывший заместитель министра финансов, сменил Зорана Заева, который ушел в отставку в прошлом месяце после тяжелого поражения его партии на муниципальных выборах.
Новый коалиционный кабинет во главе с социал-демократами Ковачевского (СДСМ) поддержали 62 депутата из 120-местного парламента. Против проголосовали 46 депутатов.
Представляя свою повестку дня парламенту в субботу, Ковачевский сказал, что ключевой целью его правительства будет «более высокий и устойчивый экономический рост».
Он также пообещал решить энергетический кризис в стране и попытаться приблизить ее к Европейскому Союзу.
47-летний Ковачевски возглавил СДСМ в прошлом месяце.
Он занимает пост премьер-министра после того, как предыдущее правительство, также возглавляемое СДСМ, пережило вотум недоверия в ноябре после нескольких недель переговоров с более мелкими партиями.
Однако с тех пор оппозиция обвиняет правительство в отсутствии легитимности и призывает к досрочным выборам. Ковачевски настаивает на том, что выборы состоятся в запланированные сроки в 2024 году.
Как заместитель министра финансов Ковачевский, имеющий степень доктора экономических наук, держался в тени. Политологи задаются вопросом, сможет ли он решить проблемы, с которыми сталкивается нация.
Дома, по их словам, ему придется столкнуться со сложными отношениями внутри правящей коалиции и коррупцией, наносящей ущерб экономике страны.
Считается, что его самой большой внешнеполитической задачей является достижение прогресса в переговорах о членстве в ЕС, которые зашли в тупик из-за оппозиции Болгарии.
В 2019 году страна добавила к своему официальному названию географический определитель «Север», чтобы отличать ее от греческой провинции Македония.
Это изменение позволило Северной Македонии присоединиться к НАТО и стало предварительным условием для ее возможного членства в ЕС.
Но Болгария стоит на пути страны к членству в ЕС из-за спора по историческим вопросам и происхождению македонского языка.
Ковачевский, бывший заместитель министра финансов, сменил Зорана Заева, который ушел в отставку в прошлом месяце после тяжелого поражения его партии на муниципальных выборах.
Новый коалиционный кабинет во главе с социал-демократами Ковачевского (СДСМ) поддержали 62 депутата из 120-местного парламента. Против проголосовали 46 депутатов.
Представляя свою повестку дня парламенту в субботу, Ковачевский сказал, что ключевой целью его правительства будет «более высокий и устойчивый экономический рост».
Он также пообещал решить энергетический кризис в стране и попытаться приблизить ее к Европейскому Союзу.
47-летний Ковачевски возглавил СДСМ в прошлом месяце.
Он занимает пост премьер-министра после того, как предыдущее правительство, также возглавляемое СДСМ, пережило вотум недоверия в ноябре после нескольких недель переговоров с более мелкими партиями.
Однако с тех пор оппозиция обвиняет правительство в отсутствии легитимности и призывает к досрочным выборам. Ковачевски настаивает на том, что выборы состоятся в запланированные сроки в 2024 году.
Как заместитель министра финансов Ковачевский, имеющий степень доктора экономических наук, держался в тени. Политологи задаются вопросом, сможет ли он решить проблемы, с которыми сталкивается нация.
Дома, по их словам, ему придется столкнуться со сложными отношениями внутри правящей коалиции и коррупцией, наносящей ущерб экономике страны.
Считается, что его самой большой внешнеполитической задачей является достижение прогресса в переговорах о членстве в ЕС, которые зашли в тупик из-за оппозиции Болгарии.
В 2019 году страна добавила к своему официальному названию географический определитель «Север», чтобы отличать ее от греческой провинции Македония.
Это изменение позволило Северной Македонии присоединиться к НАТО и стало предварительным условием для ее возможного членства в ЕС.
Но Болгария стоит на пути страны к членству в ЕС из-за спора по историческим вопросам и происхождению македонского языка.
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