15:21 24 июня Киев, Украина

Официальная москва продолжает использовать украинское зерно в качестве оружия, несмотря на все заявления. Есть приказы по дальнейшей блокировки украинских портов, минировании акватории Черного моря и реки Днепр.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правительстве США.



Западные правительства прямо обвинили москву в организации мирового голода и превращении продовольствия в разновидность оружия. Лидеры и эксперты предупреждают о надвигающемся продовольственном кризисе, когда миллионы тонн украинского зерна не могут попасть на рынок из-за войны, развязанной россией.

«Мы можем подтвердить, что, несмотря на публичные заявления россии о том, что она не минирует северо-западную часть Черного моря, россия действительно устанавливает мины в Черном море в районе Очакова», — заявил американский чиновник.

В четверг на встрече с журналистами, организованной Африканским региональным медиа-центром Госдепартамента США, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал: «Мы не должны покупаться на аргумент, что это Украина заблокировала море своими минами, чтобы не позволить грузу или судам войти и выйти».