У россиян приказ блокировать порты Одессы с Очаковом и минировать Черное море - CNN

Официальная москва продолжает использовать украинское зерно в качестве оружия, несмотря на все заявления. Есть приказы по дальнейшей блокировки украинских портов, минировании акватории Черного моря и реки Днепр.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правительстве США.
Западные правительства прямо обвинили москву в организации мирового голода и превращении продовольствия в разновидность оружия. Лидеры и эксперты предупреждают о надвигающемся продовольственном кризисе, когда миллионы тонн украинского зерна не могут попасть на рынок из-за войны, развязанной россией.
В четверг на встрече с журналистами, организованной Африканским региональным медиа-центром Госдепартамента США, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал: «Мы не должны покупаться на аргумент, что это Украина заблокировала море своими минами, чтобы не позволить грузу или судам войти и выйти».
Справка: Продовольственный кризис – еще одна гибридная атака россии, рассчитанная на дискредитацию Украины и шантаж Запада с целью снятия санкций. Украинские порты с тысячами тонн зерна оказались заблокированными из-за нападения россии на Украину. Уже более ста дней россия держит в Черном море корабли, обстреливает ракетами Украину, также была угроза высадка десанта в Одессу. Однако вину за возможный голод россия всеми усилиями старается переложить на Украину. Кроме того, россия использует шантаж Запада: просит снять санкции в обмен на деблокаду портов, тем самым подтверждает, что виновна в сложившейся ситуации. Тем временем оккупационные войска под контролем ставленников кремля крадут украинское зерно на оккупированных территориях.
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