У россиян осталось около недели, - срочное предупреждение от Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 30 декабря, обратился к россиянам с предупреждением. Он отметил, что в начале января власти рф готовятся ввести военное положение и закрыть границы для мужчин.
Резников предупредил россиян, что у них осталось около недели, чтобы избежать мобилизации.
Резников добавил, что после введения военного положения в россии начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты в Беларуси.
Резников также рассказал о потерях, которые понесла россия с начала войны и об ответственности, которая ожидает военных преступников.
Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что в россии с 5 января планируют новую мобилизацию, поскольку армии рф не хватает живой силы.
Россия демилитаризуется "по плану" - Резников
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