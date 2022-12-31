У россиян осталось около недели, - срочное предупреждение от Резникова

08:41 31 декабря Киев, Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 30 декабря, обратился к россиянам с предупреждением. Он отметил, что в начале января власти рф готовятся ввести военное положение и закрыть границы для мужчин.

Резников предупредил россиян, что у них осталось около недели, чтобы избежать мобилизации.

"Хочу обратиться к российским военнообязанным. Прежде всего это касается жителей крупных городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, чтобы сделать хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное состояние", - сказал он.

Резников добавил, что после введения военного положения в россии начнут очередную волну мобилизации. Также границы для мужчин призывного возраста будут закрыты в Беларуси.

"Я не призываю вас верить мне на слово, я хочу, чтобы вы задали себе всего один вопрос и честно на него ответили: когда вы поедете на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы", - отметил он.

Резников также рассказал о потерях, которые понесла россия с начала войны и об ответственности, которая ожидает военных преступников.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что в россии с 5 января планируют новую мобилизацию, поскольку армии рф не хватает живой силы.

Россия демилитаризуется "по плану" - Резников