У российского диктатора год неудач - Столтенберг

"Путин недооценил Украину. Он думал, что сможет взять Киев и "обезглавить" правительство в течение нескольких дней. Спустя десять месяцев украинский народ, вооруженные силы и руководство продолжают защищать свою родину с умением, мужеством и решимостью, которые вдохновляют мир", - назвал он первую ошибку российского диктатора.

"Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины. Хотя НАТО не является стороной в этом конфликте, союзники более едины, чем когда-либо, в предоставлении беспрецедентной военной помощи для поддержки права Украины на самооборону, закрепленного в уставе ООН, и помочь ей оставаться свободной и демократической страной", - констатировал генсек НАТО.