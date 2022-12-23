У российского диктатора год неудач - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей колонке в Financial Times написал, что для президента россии владимира путина 2022 год был годом тяжелых неудач.
По словам Столтенберга, путин совершил две большие стратегические ошибки, начав полномасштабное вторжение в Украину.
По словам Столтенберга, путин совершил две большие стратегические ошибки, начав полномасштабное вторжение в Украину.
Свои выводи генсек НАТО иллюстрировал красноречивыми цифрами: десятки тысяч российских военнослужащих были ранены и убиты; около 1 млн человек покинули россию, а сама страна стала ощутимо беднее и изолированнее, чем до вторжения в Украину.
Вторая ошибка путина, по мнению Столтенберга, заключалась в том, что он недооценил единство НАТО.
Вторая ошибка путина, по мнению Столтенберга, заключалась в том, что он недооценил единство НАТО.
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