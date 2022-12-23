У российского диктатора год неудач - Столтенберг

15:11 23 декабря Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей колонке в Financial Times написал, что для президента россии владимира путина 2022 год был годом тяжелых неудач.

По словам Столтенберга, путин совершил две большие стратегические ошибки, начав полномасштабное вторжение в Украину.
 
"Путин недооценил Украину. Он думал, что сможет взять Киев и "обезглавить" правительство в течение нескольких дней. Спустя десять месяцев украинский народ, вооруженные силы и руководство продолжают защищать свою родину с умением, мужеством и решимостью, которые вдохновляют мир", - назвал он первую ошибку российского диктатора.
 
Свои выводи генсек НАТО иллюстрировал красноречивыми цифрами: десятки тысяч российских военнослужащих были ранены и убиты; около 1 млн человек покинули россию, а сама страна стала ощутимо беднее и изолированнее, чем до вторжения в Украину.

Вторая ошибка путина, по мнению Столтенберга, заключалась в том, что он недооценил единство НАТО.
 
"Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины. Хотя НАТО не является стороной в этом конфликте, союзники более едины, чем когда-либо, в предоставлении беспрецедентной военной помощи для поддержки права Украины на самооборону, закрепленного в уставе ООН, и помочь ей оставаться свободной и демократической страной", - констатировал генсек НАТО.