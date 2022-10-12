У россии заканчиваются боеприпасы – глава спецслужбы Британии

11:01 11 октября Киев, Украина

Несмотря на вчерашние массированные ракетные обстрелы Украины, когда по территории страны было выпущено 87 ракет, боеприпасы у войск россии заканчиваются, а решения диктатора путина оказались ошибочными.

Об этом заявил глава разведывательной службы Центра правительственной связи (GCHQ) Великобритании Джереми Флеминг.

Эксперт подчеркнул, что расходы рф на войне в Украине в плане людей и оборудования – ошеломляющие. Но все "успехи" оккупационных войск на поле боя в первые месяцы войны сейчас сведены на нет.

«Мы знаем – и российские командиры на местах знают – что их запасы и боеприпасы на исходе», – заявил глава британской разведки.

По его словам, последние решения президента рф владимира путина объявить мобилизацию и ударить по гражданской инфраструктуре в Украине были ошибочными из-за отсутствия внутреннего противодействия.

«Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях», – пояснил Флеминг.

Он отметил, что затраты россии на войну в Украине в плане людей и оборудования ошеломляют, поскольку все успехи российских войск на поле боя в первые месяцы сведены на нет. Украина уже переломила ход войны и противостоит истощенным российским силам, сказал Флеминг.



Он также выразил уверенность, что россияне начинают понимать проблемы, вызванные ошибочными решениями путина.

«Они видят, насколько неправильно путин оценил ситуацию», – сказал глава разведки.

Накануне утром и в течение дня россия, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, выпустила по Украине 87 ракет и 26 беспилотников. Украинские силы ПВО смогли отразить 46 ракет и 15 беспилотников типа Shahed-136. В результате в восьми областях страны серьезно пострадала энергетическая инфраструктура.

«Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве», – пояснил Залужный.

Он подчеркнул, что россия «одновременно по всем направлениям» применяла крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также баллистические и зенитные управляемые ракеты.



Согласно подсчету украинской версии Forbes, ракетный обстрел Украины мог обойтись россии в 400-700 млн долларов. В эту сумму входят ракеты X-101, Х-555, «Калибр», «Искандер», С-300, «Торнадо-С». Наиболее дорогими и высокоточными из них являются Х-101, а также ракеты с тактической дальностью – С-300 и «Торнадо-С».