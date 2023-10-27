У россии проблемы с созданием эффективных пехотных подразделений - британская разведка

Согласно разведывательному обзору, представленному Министерством обороны Великобритании 24 октября, россия столкнулась с серьезными трудностями в создании эффективных боевых пехотных подразделений, способных проводить успешные наступательные операции.
Особое внимание уделено подразделениям "Шторм-Z," которые, хотя изначально планировались как элитные части, по факту превратились в штрафбаты.
По данным разведки, россия по-прежнему часто полагается на "Шторм-Z" для проведения локальных наступательных операций в Украине. Эти подразделения, размером с роту, по всей видимости, были развернуты впервые в 2022 году. Изначально они, возможно, рассматривались как высокообученные и эффективные подразделения, способные перехватывать тактическую инициативу. Однако к весне 2023 года "Шторм-Z" фактически стали штрафными батальонами, где оказались осужденные и военнослужащие из регулярных войск, находящиеся под дисциплинарной ответственностью.
Аналитики указывают на то, что этим подразделениям предоставляется самый низкий приоритет в плане материально-технического обеспечения и медицинской помощи, и они неоднократно получали приказы на проведение наступательных операций.
Британское Министерство обороны подчеркивает, что хотя российские войска часто демонстрировали эффективность в обороне, существование подразделений "Шторм-Z" является ярким свидетельством серьезных трудностей, с которыми сталкивается россия в создании боевой пехоты, способной успешно проводить наступательные операции.
Недавно британская разведка оценила, что потери среди российских военных, включая погибших и тяжелораненых, достигли до 190 тысяч человек, а с учетом раненых, которые могут вернуться на боевое поле после выздоровления, до 290 тысяч человек.
Особое внимание уделено подразделениям "Шторм-Z," которые, хотя изначально планировались как элитные части, по факту превратились в штрафбаты.
По данным разведки, россия по-прежнему часто полагается на "Шторм-Z" для проведения локальных наступательных операций в Украине. Эти подразделения, размером с роту, по всей видимости, были развернуты впервые в 2022 году. Изначально они, возможно, рассматривались как высокообученные и эффективные подразделения, способные перехватывать тактическую инициативу. Однако к весне 2023 года "Шторм-Z" фактически стали штрафными батальонами, где оказались осужденные и военнослужащие из регулярных войск, находящиеся под дисциплинарной ответственностью.
Аналитики указывают на то, что этим подразделениям предоставляется самый низкий приоритет в плане материально-технического обеспечения и медицинской помощи, и они неоднократно получали приказы на проведение наступательных операций.
Британское Министерство обороны подчеркивает, что хотя российские войска часто демонстрировали эффективность в обороне, существование подразделений "Шторм-Z" является ярким свидетельством серьезных трудностей, с которыми сталкивается россия в создании боевой пехоты, способной успешно проводить наступательные операции.
Недавно британская разведка оценила, что потери среди российских военных, включая погибших и тяжелораненых, достигли до 190 тысяч человек, а с учетом раненых, которые могут вернуться на боевое поле после выздоровления, до 290 тысяч человек.
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