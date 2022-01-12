У России нет «права голоса» по членству Украины в НАТО: Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не имеет права голоса по вопросу о том, может ли Украина вступить в НАТО. Эта тема находится в центре важных переговоров между Западом и Россией на этой неделе.
Напомним, Москва потребовала от Вашингтона и его союзников по НАТО широких гарантий безопасности и настаивает на том, что ей было обещано, что блок не будет расширяться на восток.
В декабре Россия обнародовала предложения по сдерживанию США и НАТО в бывшем Советском Союзе и Восточной Европе, заявив, что возглавляемый США альянс не должен принимать Украину или Грузию в качестве новых членов или создавать базы в бывших советских странах.
На этой неделе Россия и Запад начали неделю дипломатии с высокими ставками на фоне опасений российского вторжения в Украину.
После более чем семичасовых переговоров в Женеве в понедельник официальные лица России и США предложили продолжить переговоры, но прорыва не произошло.
Кремль заявил во вторник, что переговоры стали «позитивным» началом продолжения диалога, но указал на отсутствие результатов.
В среду в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО.
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