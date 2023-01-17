У россии есть сотни ракет Х-22. Что нужно, чтобы их сбивать

07:36 17 января Киев, Украина

Россия 14 января запустила ракеты в разные регионы Украины и, прежде всего, целила в объекты критической инфраструктуры. Одна из ракет Х-22, сотни которых есть на вооружении в рф и которые Украине пока нечем сбивать, попала в жилой дом в Днепре .

"Это очередное преступление россиян против украинского народа, которое уже называют геноцидом украинского народа, за что обязательно будет возмездие в правовых международных институциях", — сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в Media Center Ukraine.

Он отметил, что россияне запустили ракеты Х-22 , их было 5. Ракета, попавшая в дом в Днепре, запустили из района Курска. Остальные - Х-101, Х-555 и "Калибр", также управляемые авиационные ракеты Х-59, - запускали из района Азовского моря. Из 38 запущенных ракет 25 были уничтожены во время атаки 15 января. Он также подчеркнул, что у Украины нет средств для сбивания ракет Х-22.

"Отмечаю, мы уже несколько дней об этом говорим, что управляемые ракеты Х-22 невозможно сбить теми средствами, которые у нас есть на вооружении, несмотря на то, что где-то в мае появлялись сообщения, или, может, где-то ошибочно появлялись сообщения от определенных органов военного управления на местах. Понятно, что ракетные атаки для Украины в мае, весной – это было то, с чем никто не сталкивался, идентифицировать тип ракет нужно было, поэтому 2-3 сообщения о сбитой ракете Х-22 были, в том числе даже на странице командования (Воздушных сил – ред.), потому что снизу пошел такой доклад. Вот собственно все, что нужно знать о том, сбиваем ли мы, не сбиваем ли", — пояснил Игнат.

Он напомнил, что по данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука, более 210 ракет этого типа запущено по территории государства с 24 февраля. Игнат подчеркнул, что ни одна ракета не была уничтожена.

"Они, возможно, падали сами где-то там, не долетая, падали сами, потому что понятно, что вооружение устарело и многое зависит от его хранения, насколько оно может эффективно работать, и многие эти ракеты просто падали в полях, не долетая до своих целей. Возможно, таким образом они и попали в статистику сбитых", - добавил он.

Он также добавил, что россия не оставила попыток уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Сегодня есть и корабли, являющиеся носителями ракет "Калибр" и находятся в Черном море. Также существует определенная активность авиации на территории беларуси, где военные рф объявили обучение.

"Авиационная активность на Востоке страны на сегодняшний день несколько уменьшена, потому что погодные условия на это влияют. Но накануне авиация работала живо, потому что на Востоке, где героически стоит наша крепость Бахмут с нашими защитниками, шли ожесточенные бои, и поддержка авиации врага была серьезная, как и наша поддержка авиации Воздушных сил и армейской авиации, то есть вертолеты Ми-8, Ми-24 работают ежедневно, нанося удары по позициям оккупантов", — рассказал спикер командования.

Что известно о ракетах Х-22 и чем их можно сбить

Юрий Игнат рассказал, что у россии есть на вооружении сотни ракеты Х-22, которые были и на вооружении в Украине.

"Мы передавали россиянам долги за газ. Самолеты Ту-22М3 также, как и ракеты вместе с ними, также их утилизировали, резали на металлолом, часть отдали, часть порезали. Судьба тех ракет такова, что они собственно возвращаются в Украину. Это тоже стало таким мемом на русских пабликах, что мы вам возвращаем. Вот собственно все, что нужно знать о кровожадности россиян, об их братских отношениях с нами и т. д. Эти ракеты у них, к сожалению, есть, и эти ракеты они применяют с начала войны против Украины с 24 февраля", — отметил спикер Командования воздушных сил.

Он рассказал, что сбивать баллистические цели могут западные системы.