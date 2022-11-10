У россии более 100 000 убитых и раненых солдат — генерал Милли

В результате войны в Украине россия потеряла убитыми и ранеными более 100 тысяч солдат, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, пишет CNN.
Он назвал вторжение россии в Украину огромной стратегической ошибкой, за которую страна будет расплачиваться годами, годами, годами.
Милли рассказал, что "война, которая началась в конце февраля, повлекла за собой огромное количество человеческих страданий, в том числе от 15 до 30 миллионов беженцев и около 40 тысяч убитых невинных украинских гражданских", пишет CNN.
Милли также сказал, что возможность договориться о прекращении огня может возникнуть, если и когда линия фронта стабилизируется зимой.
Милли рассказал, что "война, которая началась в конце февраля, повлекла за собой огромное количество человеческих страданий, в том числе от 15 до 30 миллионов беженцев и около 40 тысяч убитых невинных украинских гражданских", пишет CNN.
Милли также сказал, что возможность договориться о прекращении огня может возникнуть, если и когда линия фронта стабилизируется зимой.
Но если переговоры так и не состоятся или терпят неудачу, Милли сказал, что США продолжат вооружать Украину.
Милли также сказал, что США видят первые признаки того, что россия действительно выходит из Херсона, как она и заявляла. По его словам, отвод 20-30 тысяч военных с западного берега Днепра может занять дни или недели.
По его словам, есть первые признаки того, что россияне делают то, что говорят.
Напомним, 9 ноября Министерство иностранных дел россии заявило, что готово к переговорам с Украиной о прекращении войны, однако с учетом "складывающихся реалий". Вскоре после этого заявления российское Минобороны сообщило о намерении вывести войска в Херсонской области с правого берега Днепра на левый — то есть из Херсона и близлежащих населенных пунктов.
Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в очередной раз напомнил , что для мирных переговоров россия должна вывести свои войска из Украины.
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