У россии более 100 000 убитых и раненых солдат — генерал Милли

10:24 10 ноября Киев, Украина

В результате войны в Украине россия потеряла убитыми и ранеными более 100 тысяч солдат, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли , выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, пишет CNN.

«Вы видите более 100 тысяч убитых и раненых русских солдат", – сказал Милли. — То же, наверное, и с украинской стороны».

Он назвал вторжение россии в Украину огромной стратегической ошибкой, за которую страна будет расплачиваться годами, годами, годами.



Милли рассказал, что "война, которая началась в конце февраля, повлекла за собой огромное количество человеческих страданий, в том числе от 15 до 30 миллионов беженцев и около 40 тысяч убитых невинных украинских гражданских", пишет CNN.



Милли также сказал, что возможность договориться о прекращении огня может возникнуть, если и когда линия фронта стабилизируется зимой.

"Если есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, воспользуйтесь ею", - сказал Милли.

Но если переговоры так и не состоятся или терпят неудачу, Милли сказал, что США продолжат вооружать Украину.

"Должно быть взаимное признание того, что военной победы, вероятно, в подлинном смысле этого слова, возможно, невозможно достичь военными средствами, и поэтому вам нужно обратиться к другим средствам", - сказал генерал.

Милли также сказал, что США видят первые признаки того, что россия действительно выходит из Херсона , как она и заявляла. По его словам, отвод 20-30 тысяч военных с западного берега Днепра может занять дни или недели.

"Я считаю, что они делают это, чтобы сохранить свои силы, чтобы восстановить оборонительные линии к югу от реки, но это еще нужно увидеть", - сказал Милли.

По его словам, есть первые признаки того, что россияне делают то, что говорят.