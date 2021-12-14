У РФ нет рациональных причин для широкомасштабной войны на Донбассе

07:09 18 Март Киев, Украина

Обострение ситуации на Донбассе многие воспринимают как угрозу очередного вторжения со стороны Российской Федерации. Своим видением ситуации поделился спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. По его мнению, у Российской Федерации нет рациональных причин превращать конфликт на Донбассе в широкомасштабную войну.

"У Российской Федерации нет решительного превосходства, если говорить военными терминами, над украинской армией. В противном случае это будет "кровавая бойня" для обеих сторон, которая не даст им шанса решить свое военное задание таким образом, чтобы это могло принести им значительные политические преимущества. И региональный новый конфликт какой-то определенный я тоже не вижу. На фронте захватить какой-нибудь перекресток, положив бойцов, как это было под Дебальцево - тоже очень сомнительная вещь. То есть рациональных причин у России - нет, я их не вижу", - заявил Арестович.

Также, Арестович заявил, что сомневается в том, что Россия будет пытаться атаковать другие регионы Украины, чтобы повторить сценарий с Донбассом.

В то же время он считает, что Украина должна готовиться к сценарию полномасштабного военного конфликта в Донбассе.

"Сейчас мы живем в мире, когда информационное событие может весить больше, чем событие на фронте. Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года. И Украина как страна, которая находится на переломе геополитических плит, на переломе эпох, не пройдет мимо этого. Это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя", - заявил советник украинской делегации в ТКГ. "Перед нами стоит стратегическая задача: сделаться настолько сильными, чтобы потенциальный агрессор понимал, что дорого воевать с Украиной, чтобы военные сценарии не рассматривались, и они действовали информационным, дипломатическим, экономическим путем, что также опасно, но это не военный конфликт", - подчеркнул Арестович.

Ранее сообщалось, что российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе выразила готовность устранить из переговорного процесса в политической подгруппе приглашенную ими, осужденную в Украине за терроризм так называемую "общественную экспертку" из ОРДЛО Майю Пирогову.

Как известно, в январе ОБСЕ допустила на заседания ТКГ "общественных советников" сепаратистов.