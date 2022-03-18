У Путина проигнорируют решение Международного суда ООН о немедленном прекращении боевых действий в Украине

14:05 17 марта Киев, Украина

Пресссекретарь Владимира Путина заявил, что Россия "не сможет принять во внимание" решение Международного суда ООН, который 16 марта принял, что РФ должно немедленно прекратить боевые действия в Украине.
"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. Международный суд имеет такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может… В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", – сказал представитель Кремля.
Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.