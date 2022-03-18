У Путина проигнорируют решение Международного суда ООН о немедленном прекращении боевых действий в Украине

Пресссекретарь Владимира Путина заявил, что Россия "не сможет принять во внимание" решение Международного суда ООН, который 16 марта принял, что РФ должно немедленно прекратить боевые действия в Украине.
Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины.
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