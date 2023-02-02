У путина есть планы к годовщине полномасштабного вторжения - эксперт

11:38 02 февраля Киев, Украина

Агрессор может активизироваться на фронте на фоне анонсированного на последнем "Рамштайне" вооружения для Украины.

Об этом в интервью СМИ заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, путинская армия будет пытаться наступать ввиду того, что в перспективе ВСУ усилятся вооружением, техникой и боеприпасами.
 
"В это время путинская армия действует по принципу разведки боем, пытается атаковать наши позиции на четырех участках фронта – Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Угледарском. Путинские генералы действуют в пределах своих компетенций и возможностей, то есть тех ресурсов, которые они имеют, и при этом они стараются работать на опережение – перехватить инициативу", — пояснил эксперт.
 
Селезнев заявил, что вскоре украинцы станут свидетелями масштабного контрнаступления ВСУ, и до этого россия будет атаковать. Самые опасные направления - восток, юг и направление на Киев с севера.

Также военный эксперт назвал путина символистом, который верит в даты. Поэтому к годовщине начала большой войны президент рф будет пытаться получить какие-то территориальные военные достижения.