У путина есть планы к годовщине полномасштабного вторжения - эксперт

11:38 02 февраля Киев, Украина





Об этом в интервью СМИ заявил



По его словам, Агрессор может активизироваться на фронте на фоне анонсированного на последнем "Рамштайне" вооружения для Украины.Об этом в интервью СМИ заявил военный эксперт Владислав Селезнев.По его словам, путинская армия будет пытаться наступать ввиду того, что в перспективе ВСУ усилятся вооружением, техникой и боеприпасами.

"В это время путинская армия действует по принципу разведки боем, пытается атаковать наши позиции на четырех участках фронта – Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Угледарском. Путинские генералы действуют в пределах своих компетенций и возможностей, то есть тех ресурсов, которые они имеют, и при этом они стараются работать на опережение – перехватить инициативу", — пояснил эксперт.

Селезнев заявил, что вскоре украинцы станут свидетелями масштабного контрнаступления ВСУ, и до этого россия будет атаковать. Самые опасные направления - восток, юг и направление на Киев с севера.



Также военный эксперт назвал путина символистом, который верит в даты. Поэтому к годовщине начала большой войны президент рф будет пытаться получить какие-то территориальные военные достижения.