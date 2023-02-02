У путина есть планы к годовщине полномасштабного вторжения - эксперт

Агрессор может активизироваться на фронте на фоне анонсированного на последнем "Рамштайне" вооружения для Украины.
Об этом в интервью СМИ заявил военный эксперт Владислав Селезнев.
По его словам, путинская армия будет пытаться наступать ввиду того, что в перспективе ВСУ усилятся вооружением, техникой и боеприпасами.
Об этом в интервью СМИ заявил военный эксперт Владислав Селезнев.
По его словам, путинская армия будет пытаться наступать ввиду того, что в перспективе ВСУ усилятся вооружением, техникой и боеприпасами.
Селезнев заявил, что вскоре украинцы станут свидетелями масштабного контрнаступления ВСУ, и до этого россия будет атаковать. Самые опасные направления - восток, юг и направление на Киев с севера.
Также военный эксперт назвал путина символистом, который верит в даты. Поэтому к годовщине начала большой войны президент рф будет пытаться получить какие-то территориальные военные достижения.
Также военный эксперт назвал путина символистом, который верит в даты. Поэтому к годовщине начала большой войны президент рф будет пытаться получить какие-то территориальные военные достижения.
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