У политзаключенного в России случился микроинсульт, медик в СИЗО это отрицает ㅡ Дениcова

13:04 09 июля Киев, Украина

У незаконно удерживаемого украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева случился микроинсульт, вызвавший паралич лица.





По словам адвоката Газиева, врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор ГУФСИН России, это отрицал. Мол, мужчина вполне здоров и не нуждается в помощи.



Отмечается, что политзаключенный также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли. Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.По словам адвоката Газиева, врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор ГУФСИН России, это отрицал. Мол, мужчина вполне здоров и не нуждается в помощи.Отмечается, что политзаключенный также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли.

«Однако обращение к администрации СИЗО об оказании необходимой медицинской помощи и проведении квалифицированного врачебного осмотра игнорируются. Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», - говорится в сообщении.

Денисова обращается к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.

«От Генерального прокурора РФ Игоря Краснова требую предоставить правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО-5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности», - написала она.

Также Денисова призвала международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля.