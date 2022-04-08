У политзаключенного в России случился микроинсульт, медик в СИЗО это отрицает ㅡ Дениcова

У незаконно удерживаемого украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева случился микроинсульт, вызвавший паралич лица.
Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
По словам адвоката Газиева, врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор ГУФСИН России, это отрицал. Мол, мужчина вполне здоров и не нуждается в помощи.
Отмечается, что политзаключенный также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли.
По словам адвоката Газиева, врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор ГУФСИН России, это отрицал. Мол, мужчина вполне здоров и не нуждается в помощи.
Отмечается, что политзаключенный также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли.
Денисова обращается к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.
Также Денисова призвала международное сообщество продолжать давление на РФ с требованием немедленного освобождения всех пленников Кремля.
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